El sueño de una vida digna los llevó a caminar 16 meses desde Venezuela hasta Uruguay

octubre 7, 2020 - 4:45 pm

Millones de venezolanos han salido de Venezuela a causa de la grave crisis humanitaria compleja que vive la nación caribeña. Cuando se podía muchos lo hicieron vía aérea, pero otro gran número de personas han caminado cientos de kilómetros en busca de una mejor calidad de vida.

Tal es el caso de cuatro venezolanos que llegaron el lunes a Uruguay luego de caminar por más de un año desde Venezuela. Dos jóvenes, una mujer y su pequeño hijo, ingresaron a tierras uruguayas a través del puente Internacional Paysandú – Colón. En el camino se encuentra otro pequeño grupo de venezolanos que también planea llegar al país suramericano.

“Hace un año y cuatro meses que salimos de Venezuela, no estamos acostumbrados a este clima porque el clima en Venezuela es tropical, pero uno tiene que ponerle a todo porque hay que hacer lo mejor para la familia”, comentaron los venezolanos durante una entrevista para Subrayado.

Estos venezolanos en diáspora aseguran que en Venezuela hay trabajo pero la paga es prácticamente para esclavos. “Trabajas por diez dólares un mes que se te va en un kilo de arroz y pollo, no hay medicinas, no hay comida, no hay nada, el país está pelado”.

El viaje aún no ha terminado. El objetivo de estos venezolanos es llegar a la capital charrúa, Montevideo: “Tenemos unas amistades que también vinieron para acá y me dijeron que en Montevideo los han tratado bien y han conseguido trabajo. Han estado mandando (dinero) a su familia”.

Uno de los viajeros contó al mencionado medio uruguayo que dejó a dos hijos menores de 10 años en Venezuela. “Si uno se estabiliza como uno quiere, después busca la manera de traer a su familia”. Como él hay muchos venezolanos que dejaron atrás una historia, familia y una vida que quizás no pueda recuperar pero luego de muchos años.

Los dos jóvenes llegaron con una mochila. No trajeron ningún objeto de valor consigo. Ahora aguardan por el resultado de la prueba PCR para continuar su travesía. No tienen dinero ni abrigo, solo tienen la ayuda que la gente les da en el camino.

En tanto la mujer y su hijo de 7 años también llegaron del mismo modo a Paysandú, caminando. «Te puedes imaginar, sin parar, algunos nos daban a dedo pero el resto fue caminando, mira cómo estamos quemadísimos por el sol», contó.

Estos venezolanos cuentan que eligieron a Uruguay por la calidad de vida que puedan tener en la nación charrúa, por un mejor futuro y para “la estabilidad que andamos buscando que allá en Venezuela no podemos tener en este momento».

«La gente conocida que tenemos en Montevideo dice que la calidad de vida es mejor, que hay más fuentes de trabajo», comentaron.

Uruguay es quizás, una de las naciones sudamericanas que ha recibido menos venezolanos en comparación a otras como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Al menos 15.000 venezolanos son los que ahora viven en Uruguay según cifras proporcionadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en ese país.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Primer Informe