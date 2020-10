El robo de material estratégico mantiene al país incomunicado y con un internet a medias

octubre 2, 2020 - 10:40 am

Aunque los robos de los cables del servicio telefónico y cables de Internet se incrementaron en los años 2018 y 2019, es en el 2020 que el país ha sufrido las consecuencias del robo indiscriminado de material estratégico.

El servicio telefónico en los hogares de Venezuela no existe. El servicio de Internet funciona a medias y cada vez son más las personas que se quedan sin comunicación y aunque es tan necesario contar con este servicio en medio de una cuarentena tras la pandemia, el venezolano parece no tener opción.

Un problema que le dio entrada a otro

Ante la necesidad de tener un buen internet en casa, el ciudadano ha optado por tener el servicio pagando un poco más, sin embargo, se ha presentado el problema de la estafa de personas inescrupulosas que ofrecen restablecer el servicio cobrando altas sumas en divisas.

Este problema es otro que suma al rosario de dificultades por los que está pasando el ciudadano. Autoridades y empresas privadas han informado que trabajan tomando medidas para contrarrestar las actuaciones de grupos delincuenciales que se dedican a la estafa y extorsión sobre la instalación del servicio telefónico y de Internet.

Los robos del material ocurren a toda hora,cada día y en cada rincón del territorio nacional, sin embargo las autoridades han tomado medidas para detener este flagelo sin obtener mucho éxito.

Otra opción que está dando resultado es la sustitución de cables cobres por cables convencionales que no resulten apetitosos para los delincuentes, pero este trabajo es largo y tedioso lo que implica esperar a que se haga en todo el país.

Maracaibo se quedó sin cables

En el estado Zulia el robo del material estratégico fue asombroso. Comunidades y barriadas completas fueron saqueadas. Sobre el tema las autoridades aseguran que trabajan para acabar con las mafias que llevaban el material hacia las Islas de Aruba y Curazao y detener a los responsables.

«En el Silencio y Luis Aparicio no dejaron nada. Se los llevaban de madrugada y no nos dábamos cuenta. Tenemos más de un año que no sabemos que es el servicio de Cantv», contó Rosario Medina, habitante del sector del municipio San Francisco.

Yajaira Gómez, habitante del barrio Haticos II en el municipio Maracaibo también expresó que en esa zona los delincuentes no respetaban a nadie y hasta en horas del día se llevaban los cables. «Aunque llamábamos a la policía, estos llegaban mucho después que los ladrones hacían sus fechorías. Aquí nos dejaron en el aire.», dijo.

En el barrio Brisas del Sur, de la parroquia Manuel Dagnino en el municipio Maracaibo un «roba cable» se quedó pegado y esto no detuvo el robo del material estratégico porque igual otro grupo se llevó todo lo que quedaba, narró Anyelo Palmar, vecino del sector.

En Falcón la situación es peor

En el estado Falcón aunque el gobernador Víctor Clark,hizo convenios con las autoridades de Curazao y Aruba para detener a los delincuentes «roba cables» la medida bajó los robos pero los detuvo.

En esta entidad comunidades completas están incomunicadas gracias al hurto del material estratégico.

«En ese estado no tenemos comunicación por que la bandas organizadas de delincuentes dedicados al robo no nos dejan vida. Hasta las antenas de las empresas de telefonía celular se las llevaron, dijo Mariela González habitante de Coro.

Otra localidad afectada por el problema es la ciudad de Punto Fijo. Nosotros no contamos con el servicio porque hasta las lámparas que iluminaban las avenidas se las llevaron los ladrones», denunció Manuel Naranjo habitante del Barrio Creolandia.

