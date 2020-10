El periodista español que comparó a Ansu Fati con un vendedor

octubre 22, 2020 - 8:04 pm

El jugador de Barcelona Ansu Fati recibió este jueves la disculpa del diario ABC el jueves por haber sido objeto de una descripción racista por parte de uno de sus periodistas. En su crónica del martes sobre la victoria de elenco azulgrana por 5 a 1 contra el Ferencvaros en la Champions League, el reportero Salvador Sostres había comparado la velocidad y destreza del futbolista con la de un mantero que escapa de la policía.

Su compañero de equipo Antoine Griezmann fue uno de los muchos lectores que denunció la imagen que ofreció el periodista en un mensaje en Twitter: “Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Ahora, en la nueva edición del periódico y en el portal de noticias, se publicó la disculpa: “Mi voluntad (era) elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven”, escribió Sostres. “Algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista. Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido”

El club dijo que estaba estudiando denunciar al periódico y al reportero, pero tras la disculpa de Sostres está reconsiderando qué acciones tomar.

En la crónica del sitio español sobre el partido de que el elenco dirigido por Ronald Koeman venció por 5-1 al Ferencvaros en su debut en la Champions League 2020/21, titulada Ansu crea y Piqué destruye y firmada por el periodista Salvador Sostres se puede leer: “Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: ‘¡Agua, agua!’, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad”.

Además, el redactor aprovechó para realizar un comentario político y criticar a la alcaldesa de Barcelona: “Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”.

Ansu Fati nació en Guinea Bissau y emigró con su familia a España cuando tenía seis años. Actualmente tiene apenas 17 años y es una de las máximas promesas del club azulgrana.

El martes fue una de las figuras en el triunfo de su equipo en la Champions League y en ese cotejo se convirtió en el primer jugador en anotar dos goles antes de cumplir 18 años. El primero lo consiguió en Milán ante el Inter, el 10 de diciembre de 2019, y arrebató el récord de precocidad en la competición que Peter Ofori-Quaye tenía desde 1997, con 17 años y 195 días.

Infobae