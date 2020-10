El infierno que vivió el actor de Pasión de gavilanes, Giovanni Suárez, por el Covid-19: Dramático testimonio

octubre 26, 2020 - 1:51 pm

El actor colombiano Giovanni Suarez Forrero, conocido como Benito, tras su interpretación en la novela Pasión de gavilanes, vive un infierno tras padecer Covid-19.

«Hospitalizado y con los brazos vueltos nada porque me viven canalizando y buscando venas. Estuve la UCI y me trasladaron a esta habitación para recuperarme. Quiero contarles que viví momentos muy tristes, momentos de mucha depresión, momentos en los que pensé que ya no daba más. Solo sus oraciones me tienen aquí sentado, porque hasta ahora me puedo sentar, medio respirar y hablar bien. Fueron momentos muy triste cuando estaba boca abajo. Yo oraba y le decía al señor que no me soltara…», cuenta Suárez a través de un video que publicó en sus redes sociales.