El Heat se niega a morir ante Lakers y extiende la final a un sexto juego

Con un monumental triple-doble de su estrella Jimmy Butler, los Miami Heat derrotaron el viernes en un último minuto de infarto a Los Angeles Lakers por 111 a 108 y evitaron que el equipo de LeBron James se proclamara campeón en el quinto partido de las Finales.

Con 109-108 en el marcador, los Lakers tuvieron la última posesión para ganar el juego y conquistar el título pero Danny Green erró el triple tras un servicio de LeBron.

Los Lakers, que siguen con ventaja 3-2 en la serie, tendrán una nueva oportunidad para lograr el anillo en el sexto juego del domingo en Disney World (Orlando).

«Este equipo te hace pagar por cada error», reconoció LeBron, quien terminó con 40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

«Tuvimos una gran oportunidad para ganar el partido y la serie (…) Tenemos que ser mejores en el sexto partido y cerrar la serie», reclamó.

Sosteniendo un memorable duelo final con LeBron, Jimmy Butler volvió a echarse al equipo a su espalda firmando un espectacular triple-doble con 35 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

«Esta vez tuvimos un poco de suerte de que Danny Green fallara», reconoció Butler, quien terminó exhausto después estar apenas 49 segundos en el banquillo en todo el partido.

Los Heat volvieron a tener la ausencia del base esloveno Goran Dragic, lesionado en un pie, pero este viernes dieron un paso adelante el escolta Duncan Robinson, con 26 puntos y 7 triples, y el novato Tyler Herro con otros 12 puntos.

Por los Lakers, Anthony Davis dio un gran susto hacia el final del primer cuarto cuando, tras saltar por un rebote, cayó al suelo doliéndose de su pie derecho. El pívot, que se agravó una contusión que ya padecía en el talón, se retiró cojeando al banquillo pero pudo regresar a la pista y terminó el juego con 28 puntos y 12 rebotes.

La tensión en la cancha se percibió desde los primeros minutos, cuando Butler y Dwight Howard tuvieron que ser separados tras un duro forcejeo.

Con la soga en el cuello, Miami jugaba con el punto más de intensidad que marcaba el combativo Butler pero los Lakers se mantenían siempre cerca en el marcador de la mano de LeBron, que estuvo especialmente acertado desde la línea de tres con 6 triples de 9 intentos.

Gracias al acierto y el descaro de Robinson y Herro, los Heat se pusieron 11 puntos arriba al inicio del último cuarto pero LeBron, un especialista en cerrar eliminatorias, seguía sin estar dispuesto a alargar más la serie.

Con la ayuda de Davis y del escolta Kentavious Caldwell-Pope, los Lakers se pusieron por delante (97-96) pero Butler, con un tapón fabuloso a LeBron, frenó la sangría y se citó con la superestrella de los Lakers para un duelo personal y definitivo.

Defendiéndose mutuamente, ambas estrellas se intercambiaron cuatro espectaculares canastas a menos de dos minutos para el final.

Butler anotó después dos tiros libres para avanzar a los Heat por 107-106 y Davis encestó tras recoger un rebote ofensivo con 21 segundos por jugar. Pero Butler tomó otra vez la responsabilidad y, tras recibir una falta personal, clavó dos tiros libres para colocar el 109-108.

Con solo 16,8 segundos por jugar, LeBron asumió la última posesión y trató de llegar a canasta pero, ante una defensa doble, asistió a Danny Green, un experimentado tirador, que estaba sin oposición pero erró el triple.

La derrota resultó una fuerte decepción para los Lakers, que habían dispuesto todos los elementos para festejar este viernes un triunfo histórico, con el que igualarían el récord de 17 títulos de sus antaño acérrimos rivales, los Boston Celtics.

También ansiaban terminar con una década de sequía de campeonatos de la glamurosa franquicia angelina y, sobre todo, brindar tributo a Kobe Bryant, fallecido en enero en un accidente de helicóptero.

Para darle aún mayor simbolismo a un posible triunfo, los Lakers vistieron de nuevo la camiseta especial «Black Mamba», diseñada por Kobe en 2016, que no tenían previsto retomar hasta un eventual séptimo partido.

