El espeluznante regalo de cumpleaños de Kanye West a Kim Kardashian

octubre 30, 2020 - 9:20 am

Quizá ha sido porque estaba cerca Halloween y siempre es buen momento para un gran susto, algo espeluznante y con ciertos aspectos terroríficos, pizca de espiritismo y más allá y, por supuesto, una historia de fantasmas. Pero quizá no ha sido la mejor decisión «revivir» al padre de tu esposa mediante un holograma por su cumpleaños, Kanye West.

Lea también: Anuel AA promociona su nuevo tema Reloj y explota las redes sociales

Y es que el músico, que ya contamos que se perdió los primeros días de la increíble celebración que Kim Kardashian organizó durante cinco días en una paradisíaca isla privada que alquiló para un selecto grupo de amigos y en la que se divirtieron y tomaron el sol en bikini ella y sus hermanas, pensó que ese era el único regalo posible para la influencer por sus 40 octubres.

Desconocemos la millonada que se habrá gastado el rapero en que la familia Kardashian recupere a su padre, Robert Kardashian, unos minutos, pero visto el resultado, que si bien la semejanza con el otrora abogado de O.J. Simpson es perfecta, las redes no han podido sino quedarse boquiabiertos (pero en muchos casos con cierto repelús).



«No puedo siquiera describir lo que ha significado tanto para mí como para mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amistades más cercanas experimentar esto juntas. Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda mi vida», ha escrito Kim antes de compartir un extracto del mensaje que «dice» Robert Kardashian.

El holograma hiperrealista habló durante dos minutos y medio sobre toda la familia: «¡Feliz cumpleaños, Kimberly! Mírate, tienes 40 y todos habéis crecido. Estás preciosa, tal y como eras de pequeña. Yo os cuido a ti, a tus hermanas y hermano y a los niños todos los días», comienza hablando.

También, por supuesto, se muestra «orgulloso de la mujer» en la que se ha «convertido» y «de todo aquello» que ha logrado así como, además, se muestra contento de que haya decidido seguir sus pasos: «Todo tu trabajo duro y todos los negocios que has construido son increíbles. Pero lo más impresionante es tu compromiso de convertirte en abogada y continuar con mi legado. Es un camino largo y difícil, pero vale la pena, y estoy contigo en cada paso del camino».

Antes, eso sí, el mensaje se ha ido poniendo cada vez más y más extraño, viendo al holograma de Robert Kardashian hablando de Instagram, tarareando y semibailando una canción famosa de su época que debía recordarle a Kim Kardashian su infancia «llevándola a la escuela en su Mercedes».

Más tarde alaba que Kim Kardashian haya abrazado «sus raíces armenias», lo que le lleva a a decir que lo más increíble de lo que ha sido «testigo» es ver a su hija criar una familia. Lo que viene a continuación, eso sí, es algo que absolutamente nadie podía prever (o, al contrario, todo el mundo).

Como el que pagaba y el que, según el portal TMZ, se ha pasado todo septiembre con antiguas cintas de vídeo y audio de Robert Kardashian para luego utilizar Inteligencia Artificial para terminar el proyecto, fue Kanye West, este se autodedicó uno de los momentos celestiales del fantasma del padre de su mujer.

«Te has casado con el mayor, mayor, mayor, mayor, mayor, mayor genio en todo el mundo, Kanye West», hizo Kanye West decir a Robert Kardashian sobre sí mismo desde el más allá. «Pero tú eres la mejor, mejor, mejor, mejor, mejor madre del mundo para tus cuatro hermosos hijos y son perfectos», continuó su mensaje, porque, ha quedado claro para West, él es un genio y ella solo una madre.

Luego termina repitiendo lo orgulloso que está y le reitera que siempre estará a su lado antes de despedirse. El citado portal explica que la familia y las amistades vieron el regalo de Kanye West varias veces seguidas y luego los Kardashian pidieron estar a solas con él.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok