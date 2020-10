El español Dani Sordo gana Rally de Cerdeña por segundo año

octubre 11, 2020 - 9:56 am

El español Dani Sordo (Hyundai) ganó este domingo, por segundo año consecutivo, el Rally de Cerdeña, sexta de las ocho mangas del Mundial de rallies (WRC), en una prueba en que su compañero belga Thierry Neuville fue segundo y el francés Sébastien Ogier (Toyota) terminó tercero.

Para el piloto cántabro de 37 años de edad ésta era solo su tercera victoria en el Mundial WRC, dos de ellas consecutivas en la isla italiana de Cerdeña, cuando ha disputado 169 rallies del campeonato desde 2003.

Pero durante mucho tiempo, fue el lugarteniente del francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies, en Citroën, y nunca tuvo la suerte o la autorización de ganar una carrera.

Lea sobre: Victoria de Petrucci en MotoGP de Francia, Quartararo sigue líder del Mundial

Dani Sordo, que no disputa todas las carreras de la temporada con su escudería, igual que Loeb, no había corrido desde el Rally de México en marzo, donde se retiró, antes del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.

Mal clasificado en el campeonato, supo conservar su posición de líder de la carrera en Cerdeña desde el viernes hasta el final de la prueba, valiéndose de su inmensa experiencia.

Evans sigue líder

Sordo vio peligrar su victoria hasta el final, pero logró mantener cinco segundos de ventaja sobre Neuville y seis sobre Ogier, después de tres días de pelea encarnizada en estas pistas sardas donde ya se había impuesto en 2019.

Neuville superó a Ogier en un segundo tras el decimosexto y último tramo cronometrado.

El líder del Mundial de pilotos, el británico Elfyn Evans (Toyota), terminó en la cuarta plaza, a más de un minuto de Sordo, y conservó su lugar de candidato número uno al título mundial, cuando quedan dos mangas para terminar la temporada.

Evans cuenta ahora con 111 puntos, con 14 de ventaja sobre Ogier, 24 sobre Neuville, que ascendió este fin de semana de la quinta a la tercera plaza, y 28 sobre el estonio Ott Tänak (Hyundai), actual campeón del mundo.

Tras quedar retrasado el viernes por la mañana debido a problemas de suspensión, Tänak terminó con una victoria parcial en la Power Stage (ES16), que daba cinco puntos de bonificación en el campeonato.

Quedan dos rallies esta temporada, en Bélgica en noviembre, en los alrededores de Ypres, y después cerca de Milán a principios de diciembre, en el Rally de Monza, que fue añadido el viernes al calendario de esta temporada 2020 reducida debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

¡Sí! ✊ ¡Segunda victoria consecutiva en el @Rally_d_Italia! 🍾 Gracias a quienes lo han hecho posible. Va por ti, Laura 😘.

——

Yes! ✊ Second victory in a row in @Rally_d_Italia! 🍾 Thanks to everyone who makes it possible. That’s for you, Laura 😘.#HMSGOfficial #WRC pic.twitter.com/gxpr2Ls0ff