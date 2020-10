El coronavirus no perdona al deporte: 10 estrellas que dieron positivo

octubre 14, 2020 - 1:00 pm

Este martes 13 de octubre se confirmó el positivo por coronavirus de Cristiano Ronaldo, quien se unió a la larga lista de astros del deporte mundial que fueron contagiados.

Deyna Castellanos, Usain Bolt y Kevin Durant son algunos de los deportistas que fueron aislados tras confirmarse que sufrían la enfermedad, pero sin presentar una sintomatología agravada.

Sin lugar a dudas el contagio más polémico fue el de Novak Djokovic, luego de que organizara un torneo nombrado Adria Tour, que finalizó siendo un foco de contagio.

Cristiano Ronaldo

El astro de la Juventus fue contagiado durante su estadía con la selección lusa para los partidos ante España, Francia y Suecia, el primero siendo un amistoso y los dos últimos por la Nations League.

Fernando Santos, técnico del combinado portugués, detalló en rueda de prensa que Cristiano se encuentra sin síntomas y en buen estado de salud.

A pesar de esto, Ronaldo fue sacado de la concentración de Portugal y se perderá el encuentro ante la selección sueca, así como los encuentros de la Juventus ante Crotone y Dinamo Kiev por la Serie A y la Champions League, respectivamente.

Zlatan Ibrahimovic

La estrella del AC Milan dio positivo a coronavirus el pasado 24 de septiembre y los rossoneri anunciaron su recuperación el 9 de octubre.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

Desde su diagnóstico se perdió cuatro partidos, incluyendo el de la fase previa de la Europa League ante el Bodo Glimt noruego que finalizó con victoria italiana 3-2.

Zlatan hará su regreso triunfal ante el Inter de Milán el sábado 17 de octubre, luego de derrotar al COVID-19 que tuvo el «coraje de desafiarlo».

Neymar

Luego de la final de la Champions League perdida por el PSG, el astro brasileño se fue de vacaciones y al volver las pruebas PCR mostraron su positivo por COVID-19.

Tres jugadores de @PSG_espanol dieron positivo en la prueba Sars CoV2 y se someten al protocolo de salud apropiado.



Todos los jugadores y el personal continuarán realizando pruebas durante los próximos días. — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 2, 2020

La situación de Neymar se dio a conocer el 2 de septiembre y el 11 del mismo mes el jugador brasileño anunció su regreso a los entrenamientos tras superar la enfermedad.

Voltei aos treinos, super feliz … O PAI TA ON 🤪 #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Junto a Neymar también se conoció el contagio de Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes compartieron destino vacacional.

Usain Bolt





El lunes 24 de agosto el velocista negó en su cuenta de Instagram que tuviera el resultado de la prueba PCR y horas más tarde, el martes 25, se confirmaron los rumores.

Stay Safe my ppl 🙏🏿 pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

La información fue dada directamente por el Ministerio de Salud de Jamaica que afirmó el positivo de Usain Bolt en la PCR.

Días antes de conocerse la situación, el poseedor de ocho oros olímpicos había festejado en su país natal su cumpleaños 34 con una fiesta a lo grande.

Deyna Castellanos

La delantera del Atlético de Madrid fue una de las primeras estrellas del deporte venezolano que dio positivo por coronavirus.

Su contagio se anunció el pasado 19 de agosto y como consecuencia del virus se ausentó de la fase final de la Champions League Femenina, competición en la que el Atleti no superó los cuartos de final.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos 🤞🏽#AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE — Deyna Castellanos (@deynac18) August 19, 2020

A pesar de esto, Deyna se encontraba asintomática y pudo recuperarse sin problemas para iniciar la Liga Iberdrola, estrenándose con una diana en la primera jornada contra el Espanyol.

Sergio «Checo» Pérez

El mexicano, que dio positivo por coronavirus el 30 de julio, fue el primer piloto de Fórmula 1 que sufrió la enfermedad con el Mundial en marcha.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

Pérez, integrante de Racing Point, se perdió el GP de Gran Bretaña y el GP 70 aniversario, ambos realizados en el circuito de Silverstone.

El azteca regresó a la pista el 14 de agosto, dos semanas después del diagnóstico, para el Gran Premio de España.

Novak Djokovic

El positivo de Novak Djokovic por coronavirus fue quizás el más polémico dentro del deporte, luego de darse a conocer su contagio el 23 de junio.

El serbio, yendo en contra de todas las recomendaciones, realizó el Adria Tour, un torneo de tenis que tenía como sede las ciudades de Belgrado (Serbia) y Zadar (Croacia).

Este criticado evento, que incluyó una mega fiesta, desató una ola de contagios que incluyó al campeón del US Open Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki.

Paolo y Daniel Maldini

El AC Milan confirmó los positivos por coronavirus de Paolo y su hijo Daniel, jugador rossoneri, el pasado 21 de marzo.

La directiva anunció que los Maldini tuvieron contacto con una persona contagiada y días después tuvieron los primeros síntomas.

Al momento de darse a conocer la noticia Paolo y Daniel tenían dos semanas aislados en su casa y permanecieron en cuarentena hasta que la prueba dio negativo.

Paulo Dybala

El jugador de la Juventus y su novia Oriana Sabatini, hija de la venezolana Catherine Fulop, anunciaron el 21 de marzo que habían dado positivo por COVID-19.

https://www.instagram.com/p/B-AUaXkquGH/?utm_source=ig_web_copy_link

El tiempo que el delantero argentino estuvo enfermo de coronavirus fue uno de los más extensos dentro del deporte, ya que tardó 46 días (mes y medio) en dar negativo a la prueba PCR tras el diagnóstico.

El mismo jugador explicó en sus redes sociales que había sentido el impacto del virus en su cuerpo, ya que los primeros días «no podía hacer nada».

Kevin Durant

La estrella de los Nets de Brooklyn anunció a The Athletic el 17 de marzo que se encontraba contagiado con coronavirus.

Kevin Durant is one of four Brooklyn Nets players who have tested positive for the COVID-19 virus.@KDTrey5 tells @ShamsCharania that he is feeling fine.



More from @TheAthleticNBA ⤵️ — The Athletic (@TheAthletic) March 17, 2020

Junto a Durant se informaron las infecciones de otros tres jugadores, cuyas identidades no fueron reveladas por el equipo neoyorquino.

El alero de Brooklyn se recuperó en abril, pero no viajó con el equipo a la burbuja de Disney World al estar en plena recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles.

