¿El combo hallaquero es con leña incluida? (Javier Sánchez)

octubre 16, 2020 - 1:24 pm

María se alegró al escuchar al Presidente Nicolás Maduro adelantando la navidad de este año de elecciones parlamentarias y el anuncio del combo hallaquero y el pernil para el fin de año y quiso compartir su emoción y corrió para que su vecina Leticia para decirle que había que prepararse desde ya para tener la mesa navideña del 24 y el 31 de diciembre.

Llego con su noticia a que su amiga a la que desde principios de año se le daño su televisor y su pequeño radio por los constantes apagones que ocurren en su barrio al oeste de la ciudad y vive desinformada y su alegría fue desapareciendo poco a poco cuando su amiga le recordó que ella desde hace cuatro años estaba esperando el pernil y la hallaca a brillado por su ausencia en los últimos días decembrinos por los altos costos de los productos que se necesitan para su elaboración.

Estamos en elecciones y hay que ser optimista le recomendó la vecina al tiempo que le recordaba que

este era el cuarto año que el gobierno garantizaba los tradicionales platos a los venezolanos para el mes de diciembre y que ahora lleva el nombre de

«combo hallaquero» que incluye la carne de cerdo y que se distribuirá a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) a precios justos porque ahora habrá acuerdos entre el agricultor y los supermercados y hay que tener fe le insistió.

Así como nosotras, para la mayoría de los venezolanos es imposible acceder al pernil de cerdo y la hallaca por los altos precios de los productos y la situación económica y desabastecimiento que existe

y el gobierno ha buscado aprovechar esta situación para beneficio propio.

Desde el 2018 Maduro ha asegurado que no se importaría más pernil, sino que se produciria en el país pero el año pasado fue comercializado desde Rusia

¿Pero no dijo Maduro que incluye ese combo hallaquero? le preguntó intrigada Leticia a su vecina y le respondió que el Presidente habló del pernil a bajo precio y no habló de los demás ingredientes como la harina de maíz,aceite , vegetales, aceitunas, alcaparras ni de la hoja de bijao ni la cabullita para armarlas pero sí anunció muchos juguetes para los muchachos.

¿Y ese combo no trae la leña incluida?le preguntó en tono sarcástico la ama de casa recomendándole al gobierno que debería incluir la leña porque hay que recordar que no hay gas desde hace muchos años y por la falta de electricidad no pueden pensar en cocinita eléctrica ni nada que se le parezca, y que llevan años cocinado con ramas y palos secos que les cuesta muchas veces conseguir.

No te hagais muchas ilusiones como el año pasado, que nos quedamos metidas en aquella cola del pernil que nunca llegó y casi que no la contamos cuando se inició una protesta con lluvia de piedras y hasta tiros cuándo llegó la policía.

Pero este año Maduro dice que todo está bajo control para tener unas Navidades Felices y que el pernil será nacional porque a través de la Ley Antibloqueo se podrá manejar el presupuesto para eso, entregandole los cobres al Poder Popular para los CLAP, y por eso te digo que no te desanimeis y que debemos tener fe, le repitió la vecina que soplaba los trozos de leña que tenía en el fogón para «montar» el almuerzo mientras tarareaba su canción navideña preferida, «Navidad que vuelve, tradición del año, enchufado alegre y los demás mamando».