EEUU prepara cadenas de farmacias para vacunar contra el Covid-19

octubre 31, 2020 - 12:21 pm

Un plan provisional emitido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, exigen que las farmacias de los Estados Unidos, proporcionen sitios de vacunación contra el coronavirus, además de los hospitales y clínicas que ya se espera que desempeñen funciones.

Más de una docena de cadenas de farmacias minoristas han acordado asociarse con el gobierno de los EE. UU. Para servir como sitios de vacunación de Covid-19 bajo un plan desarrollado por los CDC.

Walgreens Boots Alliance Inc., CVS Health Corp., Walmart Inc., Kroger Co., Publix Super Markets Inc. y Costco Wholesale Corp. se encuentran entre las empresas que han acordado participar, según el plan de los CDC emitido el viernes.

