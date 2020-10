Dodgers se lleva el primero de la Serie Divisional ante Padres

octubre 7, 2020 - 10:48 am

Dodgers de Los Ángeles iniciaron con buen pie serie de división de la Liga Nacional tras doblegar 5-1 a San Diego Padres.

Ya habían conseguido nueve pasaportes antes de que Mookie Betts consiguiera su primer hit con un out en el sexto inning, para iniciar un rally por los Dodgers.

