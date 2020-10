Dispararon contra equipo de seguridad de la exsenadora Piedad Córdoba

octubre 1, 2020 - 10:53 am

En la noche de este miércoles 30 de septiembre, sujetos dispararon en contra del vehículo blindado en el que se movilizaba el esquema de seguridad de la excandidata presidencial y exsenadora liberal Piedad Córdoba. Los hechos ocurrieron en la localidad de Kennedy, al sur de de Bogotá.

“Estábamos ya terminando turno, ya habíamos dejado a la jefe (Piedad Córdoba) en su casa y nos dirigimos hacia mi residencia. Una vez me bajé de la camioneta, llegó por mi lado un carro (Volkswagen) Jetta, y se bajaron tres sujetos armados, me dijeron que les entregara el arma, por detrás me salieron otros seis, me requisaron y me dijeron que si me movía me mataban”, dijo a RCN Radio el escolta, víctima del asalto. El otro escolta, que estaba en la camioneta, reaccionó moviendo el carro, por lo cual los delincuentes le dispararon en el vidrio panorámico y emprendieron la huida en diferentes direcciones.

“Me monté de nuevo en la camioneta y emprendimos la persecución hasta la Primero de Mayo con 50 y allí los perdimos de vista entre el tráfico”, relató el escolta a RCN.

Unas cuadras adelante fue detenido uno de los sujetos, quien tenía el arma y los documentos del integrante del esquema de seguridad. de la exsenadora. Más tarde, con apoyo de la Policía, se ubicó el carro sospechoso en el barrio Caracol, en Bosa.

“Los escoltas se fueron de mi casa a las 8 de la noche, porque, por lo general, nunca salgo, sino que los dejo por temor, porque prácticamente yo vivo aquí sola. Yo afortunadamente no estaba en el vehículo. Ellos me dicen que los asaltaron, que eran 10 personas y pues, para robar un arma no creo que vayan tantos, además de dispararles como les dispararon”, le dijo Córdoba a Caracol Radio.

También mencionó que, durante los últimos días, ha recibido amenazas que pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la excandidata presidencia, el ataque iba en su contra.

Según el viceministro del Interior, quien habló con El Espectador, lo acontencido “fue un intento de atraco y (los atracadores) fueron capturados por la Policía”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en la noche del miércoles frente al hecho. “Un abrazo para la ex Senadora Piedad Cordoba. Policía Bogotá capturó a uno de los delincuentes que intentaron un hurto a su equipo de escoltas. Ellos están a salvo y Piedad también”, escribió.

Sobre los hechos de anoche, agradezco la reacción de la Policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco.



Respetuosamente, me permito preguntar:



¿Quién moviliza 8 hombres armados en varios vehículos para atacar a una camioneta y finalmente solo robar un arma? — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) October 1, 2020

Tienes razón. Por eso la @PoliciaBogota y autoridades judiciales están adelantando la investigación.



Afortunadamente se pudo capturar a uno de los delincuentes que atacó tu esquema de seguridad lo cual nos permitirá establecer los móviles, autores, etc. https://t.co/ViEsybBN07 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 1, 2020

