Detienen a un coronel retirado que le dio una brutal golpiza a su pareja

Militar retirado, dice el que apadrinado Esto sucede ahora mismo en las residencias las minas, edificio Nuevos Altos en San Antonio de Los Altos, la policía llega al lugar el chapea y lo dejan tranquilo. Su nombre es Gonzalo, las tiene encerradas, no les da comida a ella y sus dos hijos. Esto es claramente un caso, donde las probabilidades que la víctima sea asesinada son muy altas.