Después de un mes hallan cadáver descuartizado de una mujer

octubre 16, 2020 - 10:03 am

Un mes después de que no se tuviera noticia de Janeth Aragón, una mujer de 47 años, su familia la encontró en el baño de su casa: asesinada y con signos de cruda violencia.



Todo ocurrió en el barrio Santa Rita, localidad de Suba, donde vivía la mujer en el apartamento de su casa y con un inquilino en el primer piso.

Janeth era viuda hace 10 años y, según cuenta su familia, no tenía problemas en el barrio.



«La encontramos asesinada en su casa y no sabemos el por qué», denuncia su hermana Miriam Aragón y agrega, «ella era una persona sana, no tenía problema con los vecinos. Era muy de su casa».



El cuerpo de su hermana estaba oculto en el baño y había sido desmembrado. Según dice Miriam, el reporte de Medicina Legal indica que Janeth recibió dos golpes contundentes en la cabeza y que sus huellas dactilares habían sido borradas.



Asegura que, por este actuar, el agresor sabía muy bien qué estaba haciendo. La familia de la víctima pide que las autoridades adelanten investigaciones.

Diario El Tiempo de Bogotá