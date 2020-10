David Gaudu se quedó con la 11era etapa de la Vuelta a España

octubre 31, 2020 - 3:08 pm

El ciclista francés David Gaudu (Groupama-FDJ) pasó el primero por la línea de meta del Alto de la Farrapona este sábado en la 11ª etapa de la Vuelta a España, tras la que el esloveno Primoz Roglic mantuvo el maillot rojo de líder de la prueba.

En la víspera de la 12ª etapa que culminará en el mítico Alto de l’Angliru, Roglic (Jumbo-Visma) lidera la clasificación general con el mismo tiempo que el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos).

Gaudu, de 24 años, se escapó del pelotón en la segunda ascensión del día, el Alto de la Colladona (7km al 6,5%) para conectar en el descenso con un gran grupo de corredores fugados.

