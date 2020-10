Daniela Alvarado reveló un terrible episodio que vivió su padre

octubre 8, 2020 - 5:55 pm

La actriz Daniela Alvarado habló nuevamente de las cualidades que caracterizaban a su padre Daniel Alvarado, durante una conversación con el cantante José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”. Sin embargo, la venezolana también recordó un lamentable episodio que perjudicó la audición de su progenitor.

“Hace aproximadamente cuatro años mi papá sufrió una golpiza en una reunión. ¡Sí porque alguien se enamoró de él! Tras los golpes perdió parte de su audición”, reveló Alvarado y añadió: “Una de las cosas que más me sorprendía de él, es que cantaba extremadamente afinado a pesar que no podía escuchar bien… cuando lo invitaban a entonar él aceptaba feliz de la vida y lo hacía excelente”.

Seguidamente, “El Puma” comparó al fallecido criollo con el legendario compositor y director de orquesta Ludwig van Beethoven​, quien aún con una sordera aguda también podía componer y escuchar música.

En ese mismo sentido, José Luis Rodríguez comentó que en su infancia padeció una inflamación grave en el odio (otitis), la cual nunca pudo sanar asegurando: “Hace muchos años atrás no tenía estos antibióticos de ahora y perdí audición del oído izquierdo como el 30 por ciento, más o menos, y con eso me he bandeado toda la vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial) el 7 Oct, 2020 a las 6:23 PDT

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Ronda