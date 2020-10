Daniel Elbittar:“No tengo moral para decir esto, pero no salgan”

octubre 18, 2020 - 7:38 pm

El actor Daniel Elbittar ofreció detalles acerca de su lucha contra el Covid-19.

Luego de unas merecidas vacaciones en la playa la pareja de actores Daniel Elbittar y Sabrina Seara comenzaron a presentar síntomas de coronavirus, acotando que tras realizarse la técnica PCR del hisopado concretaron que son positivos a la enfermedad. Ahora bien, el criollo este fin de semana volvió a sus redes sociales para dar una actualización de su estado de salud.

En este sentido, el artista comentó a través de sus historias de Instagram: “Como estamos en pleno COVID, en pleno proceso, si se vale ponerse un filtrico para uno no verse tan demacrado verdad”. Asimismo, acerca de su bienestar indicó: “Bueno les cuento que me he sentido un poco mejor, ya se me bajo la fiebre de verdad que pasé 5 días seguidos con fiebre”.

Por si fuera poco, acotó que aún experimenta dolor corporal, malestar en los ojos y un dolor de cabeza intenso e insistió: “Chicos tómense esto en serio, de verdad”. Finalmente, su esposa Sabrina Seara anunció en su Instagram que ella también se encuentra bien y ha estado tomando té caliente para aliviar los síntomas mientras guardan los 14 días de aislamiento.

Con información de gossipvzla