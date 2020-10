"Cuando comencé mi carrera solo quería pegar en mi pueblo",Dangond

octubre 29, 2020 - 11:33 am

En 2002, Silvestre Dangond firmó su primer contrato. A partir de ahí inició una carrera musical que ha superado sus expectativas, ya que el cantante que pretendía ser conocido solo por los vecinos de la pequeña localidad donde nació, Urumita en Colombia, se ha convertido en uno de los representantes del género del vallenato, con el cual ha traspasado fronteras. E incluso, ha realizado duetos con Nicky Jam y Natty Natasha.

“Ha sido toda una metamorfosis, empezando porque he sido víctima de mis propias palabras. Cuando comencé mi carrera solamente quería pegar en mi pueblo, jamás pensé en tocar en capitales, luego en Colombia entera”, reveló Dangond a People en Español. “La vida me ha ido sorprendiendo, siempre me ha regalado más de lo que he imaginado”.

El también actor busca con su nuevo disco titulado Las locuras mías “rescatar el género” del vallenato y revela que, ante la pandemia, tuvo que terminarlo en la habitación de su casa donde duerme. Así, tuvo que adaptar, con lo que pudo, un improvisado estudio; para lo cual, contó con la ayuda de su esposa e hijos. Pese a todo realizó un disco “con un concepto de canciones muy folclóricas, muy vallenato, muy costumbristas”.

“Me acostumbré a vivir, a dejar que me pasen cosas. Así me pasó con este álbum; dejé que las cosas llegaran a mis manos para después construir todo este castillo con todas estas canciones”, mencionó. “Fue muy divertido trabajar en familia”.

Ahora, promueve el primer sencillo homónimo con el disco. Con este tema busca que “la gente entienda que nos podemos enamorar como en la época de antes”; además, se aprecia la emoción, los nervios “y la timidez esa que te da saber que piensa” la persona que te interesa. Además, prepara su primer concierto virtual Live Stream Concert que se llevará a cabo el 21 de noviembre a las ocho de la noche, tiempo de Colombia.

“Estamos falta de que nos sorprendan, falta de emociones”, mencionó. “Nos dieron una sola vida para vivir y es esta”.

Silvestre Dangon realizará en 2021 un proyecto de televisión donde interpretará a un juglar ciego y está orgulloso de lo que ha logrado profesionalmente porque “tengo algo que contar; hay una historia atrás, no del éxito en sí, sino atrás de la vida”. El tema “Las locuras mías” ya está disponible en todas las plataformas digitales de audio y video.

