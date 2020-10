Reproches entre Cristiano Ronaldo y el ministro de Deportes de Italia

octubre 17, 2020 - 11:15 am

El traslado de Cristiano Ronaldo de Lisboa a Turín tras detectarse su positivo por COVID-19 sigue dando que hablar. Primero, el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, señaló que el delantero de la Juventus violó el protocolo contra el coronavirus y el atacante no ha dudado en responderle con unas duras palabras: «Es todo mentira».

Cristiano realizó un directo en Instagram para compartir un rato con sus millones de seguidores de dicha red social y aprovechó el encuentro para transmitir un mensaje e tranquilidad hacia sus fans. pues aclaró que «quiero dejarles el mensaje de que todo está bien. No tengo síntomas y me siento fuerte».

Además, apuntó que «estoy aquí en casa tomando un poco de sol, no hace demasiado calor, pero puedo tomar un poco de vitamina D», y reveló que «he dormido bien, me he alimentado bien y he tomado el sol. En Portugal estaba top, hacía 23 grados, aquí son 15 más o menos. Espero volver a entrenar, jugar y disfrutar de la vida lo antes posible. Me toca estar en casa en cuarentena. El resto de mi familia está en otro piso de mi casa».

Cristiano destacó que «estoy de cuarentena, respetando las leyes, las normas y los protocolos. No infringí ningún protocolo como he oído hablar, que infringí las leyes italianas. Esto es todo mentira. Hice las cosas bien. Entramos en Italia en un avión medicalizado, los traslados fueron en ambulancia sin tener contacto con nadie», recordó.

También insistió en que «todas esas cosa que se están diciendo son todo mentira, principalmente un señor, del que no voy a decir el nombre, de aquí de Italia dice que no cumplí con el protocolo. Es simplemente mentira. Cumplí con todos los protocolos. Cumplí y siempre los cumpliré. No me gusta meterme en polémicas y debates. Tengo mi opinión, obviamente, pero habrá otro momento para dar mi opinión sobre lo que está sucediendo».

Por otra parte, la estrella del fútbol luso lamentó tener que estar alejado de los terrenos de juego, «pero hay que respetar los protocolos. Lo que importa es que todo está bien», explicó.

Rápida respuesta

El ministro Spadafora reaccionó rápidamente a las acusaciones de Cristiano, a quien criticó por su comportamiento «arrogante» e «irrespetuoso hacia las instituciones».

«El hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. Es más, cuando una persona es muy conocida debería tener la responsabilidad de pensar y ser un ejemplo», afirmó el político en declaraciones a los medios italianos

Spadafora quiso zanjar la polémica: «No quiero seguir hablando de este tema. Confirmo lo que dije sobre el abandono del hotel por parte de algunos jugadores de la Juventus, basándome en comunicaciones del club a la ASL (Hacienda Sanitaria Local) de Turín».

