Cristiano da positivo a Covid-19 y se pierde duelo frente al Barcelona

octubre 27, 2020 - 3:59 pm

La estrella portugués Cristiano Ronado da positivo a Covid-19 por tercera vez y se pierde el juego de Champions de su equipo la Juventus, frente al FC Barcelona, este miércoles.

Más temprano, Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, en rueda de prensa, señaló que Cristiano, quién estaba en cuarentena por coronavirus, se había sometido al test PCR y conocerían en la noche italiana «el resultado definitivo».

Según medios europeos, el resultado no favoreció al conjunto italiano, que este miércoles se enfrentará al Barcelona de Koeman en la Champions y no contarán con su principal figura.

BREAKING: Cristiano Ronaldo will NOT play against Barcelona on Wednesday after testing positive for coronavirus again, Goal can confirm ❌ pic.twitter.com/3gLHNBH4cb