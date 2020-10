Consejo de seguridad de la Casa Blanca rechaza detención de Roland Carreño

octubre 29, 2020 - 11:52 am

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, condenó este jueves 29 de octubre la detención arbitraria del periodista y activista político Roland Carreño, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.



«El “arresto” de Roland Carreño es una prueba más de lo que saben los venezolanos y un informe reciente de la ONU lo confirmó: la corrupción y brutalidad del régimen de Maduro. Venezuela merece líderes elegidos de manera libre y justa que respeten los derechos humanos y el estado de derecho., escribieron en su red social de Twitter.

Carreño fue presentado este miércoles en horas de la noche al Palacio de Justicia en Caracas, en el que luego de investigaciones iniciadas el pasado 26 de octubre se le dictó privativa de libertad por los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones, además de financiamiento al terrorismo.

The “arrest” of Roland Carreno is further evidence of what Venezuelans know and a recent UN report confirmed: the Maduro regime’s corruption and brutality. Venezuela deserves freely and fairly elected leaders who respect human rights and the rule of law.

