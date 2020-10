Cómo hacer que los niños realicen sus tareas escolares sin tantos problemas

octubre 10, 2020 - 4:50 pm

Pese a que la casa es la principal escuela, la pandemia de COVID-19 ha traslado el colegio al hogar y con ella todas las tareas escolares que ellos muchas veces no quieren hacer

Las investigaciones científicas demuestran claramente que los niños son mucho más aptos a tener éxito en el aprendizaje cuando sus familias los apoyan activamente les otorgan una gran ventaja. La tarea escolar en casa representa una oportunidad para que los niños aprendan durante la pandemia y para que las familias participen en la educación de sus hijos. Sin embargo, ayudar con la tarea escolar no siempre es fácil, ya que no a todos los pequeños les resulta agradable.

Descanso al terminar la clase y empezar la tarea

Si está recibiendo clases virtuales al finalizar deja que tenga un tiempo de esparcimiento y diversión antes de comenzar con las tareas. De esta manera, podrá refrescar su mente, algo que le ayudará a afrontar la tarea escolar con mayor capacidad de concentración. Basta con media hora o una hora, según el tiempo del que dispongas, para que el niño pueda ejercitarse, merendar tranquilamente o jugar un rato.

Evita la televisión antes de hacer las tareas escolares

Si, nada más al terminar la clase, tu hijo se sienta a ver televisión, entrará en una dinámica de la que será difícil sacarle. Por lo tanto, haz que realice otra tarea que no suponga estar en contacto con las pantallas, ya que son un elemento de distracción para ellos.

Emplea la empatía

Antes de molestarte con tu hijo porque no quiere hacer las tareas, ponte en su lugar, pues a los adultos no les gusta seguir trabajando luego de la jornada laboral. Así que piensa cómo puede sentirse, emplea paciencia y mucha pedagogía en lugar de los gritos y castigos.

No te molestes por las tareas que debe hacer

Si, cada vez que le preguntas si tiene deberes y la respuesta te disgusta y lo expresas ante él, será difícil motivarlo. Evita caras molestas porque sabes que debes ayudarle e intenta realizar comentarios positivos y guarda para ti lo que realmente piensas sobre los deberes escolares.

No compliques la agenda del niño

Las actividades extraescolares pueden ser una gran carga para los niños si tienen un gran volumen de ellas y tratar de encajar todo ello en la agenda de tu hijo puede dejarle exhausto. Intenta aligerar lo máximo posible sus tareas para que tenga una tarde lo más tranquila posible con tiempo también para jugar.

No debes hacerle las tareas para ahorrar tiempo

Las tareas son para el niño, puede que tengas la tentación de hacerlas para para acabar cuanto antes, pero, de esta manera, no le ayudas en nada. Si tu hijo está en primaria y comienza a tener unos pocos deberes, siéntate junto a él para irle orientando a que él mismo encuentre las respuestas. A medida que el niño aprenda hábitos de estudio, puedes ir saliendo de la habitación, cada vez más tiempo hasta que puedas solo acudir a revisar los ejercicios que ha realizado.

Anímalo y motívalo

Emplea un lenguaje positivo cuando esté haciendo los deberes y evita las frases del tipo «no sabes nada» o “lo estás haciendo mal”. Utiliza la empatía de nuevo y haz todo lo contrario, refuerza aquello que haga bien, «está genial, buen trabajo», «te has esforzado mucho, muy bien». Y, si los ejercicios no están correctos, de nuevo usa el lenguaje en positivo «esto puede mejorar», «el resultado no es correcto, si lo repasas, seguro que te sale bien». Felicitar a tu hijo cuando lo hace bien y animarlo cuando no lo ha hecho tan bien tiene excelentes resultados, de lo contrario temerán que llegue ese momento en el que papá o mamá se molestan tanto con él.

Estas rutinas son un mecanismo que ayuda a los niños a ganar destrezas pues ayudan a los niños a ganar en constancia, a hacerse más responsable y sobre todo a que vayan adquiriendo hábitos de autonomía.

