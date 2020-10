Comienzan hoy las eliminatorias sudamericanas con tres emocionantes partidos

octubre 8, 2020 - 2:08 pm

Con tres emocionantes partidos arranca este jueves las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar-2022, que otorga cuatro boletos y al quinto la posibilidad de una repesca.

Uruguay recibe Chile, Paraguay a Perú y Argentina a Ecuador en esta primera fecha del extenso premundial regional, que consta de 18 jornadas y culminará en marzo de 2022, se completará el viernes cuando Colombia sea local ante Venezuela y Brasil frente a Bolivia.

En el estadio Centenario de Montevideo, a las 19H45 locales (22h45 GMT) del jueves, la Celeste de Luis Suárez abrirá el telón de las eliminatorias frente al Chile de Arturo Vidal en busca de iniciar con una victoria el camino a su cuarta clasificación consecutiva.

Un rato más tarde, desde las 23H30 GMT, Paraguay recibirá en Asunción al Perú del DT argentino Ricardo Gareca, que llega ilusionado con demostrar que su histórica clasificación a Rusia-2018, su primer Mundial desde España-1982, no fue casualidad.

En el último partido del jueves, Argentina de Lionel Messi será local en La Bombonera frente a Ecuador, al que venció en Quito por 3-1 (con triplete de la ‘Pulga’) en una dramática última fecha del premundial a Rusia-2018 en octubre de 2017, que selló el angustioso boleto de la Albiceleste a ese Mundial.

El viernes, mientras tanto, la selección colombiana de Carlos Queiroz que cuenta con el resucitado James Rodríguez recibirá en la ‘caliente’ Barranquilla a una Venezuela que sueña con alcanzar su primera clasificación

En el segundo turno, el Brasil de Tite, con Neymar a bordo, buscará iniciar en Sao Paulo con autoridad su camino a Catar-2022 frente a la débil Bolivia.

El martes próximo se disputará la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas, en las que Argentina y Uruguay deberán subir a la altura de La Paz y Quito, respectivamente, para visitar a Bolivia y Ecuador, a la vez que Chile recibirá a Colombia, Perú a Brasil y Venezuela a Paraguay.

