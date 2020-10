Cinco pasos a seguir para limpiar el colon

octubre 8, 2020 - 11:06 am

Muchos afirman que se debe limpiar el colon para lograr un bienestar digestivo óptimo. A pesar que los estudios que demuestran la eficacia de las limpiezas son poco concluyentes, ciertos aspectos de la limpieza del colon pueden resultar muy beneficiosos

La salud digestiva es esencial para sentirse saludable, bien consigo mismo y feliz. Un órgano importante del sistema digestivo es el colon, también llamado intestino grueso. Éste es un tubo muscular de un largo de 1.50 metros (aproximadamente). Su función principal es absorber líquido y almacenar desechos para luego ser expulsados.

Limpiar el color auxilia con problemas que van desde el estreñimiento, hasta reducir el riesgo de cáncer de colon; uno de los cinco tipos de cánceres más peligrosos junto con el cáncer de pulmón, mama, hígado y estómago, según reseñó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien no existe una dieta milagrosa que actúe en un día, presionar el botón de reinicio y empezar de nuevo ya es un gran avance. Algunas personas hacen dieta por bajar de peso, otras porque tienen una condición médica previa que los obliga a regirse por una.

Sea cual sea la situación, mantener una salud digestiva no está demás. La limpieza del intestino grueso no es un tema que respecta únicamente a la higiene, de hecho ayuda a evitar hinchazón, cólicos, indigestión, acidez, y bochornosos gases.

¿Cómo limpiar el colon?

Realizarse una limpieza de colon no siempre debe terminar bajo procedimientos médicos. De hecho, éstos pueden producir reacciones adversas como calambres, hinchazón, náuseas, vómito y diarrea, según reseñó Mayo Clinic.

Asimismo, expertos recomiendan intentar primero con alimentos, bebidas naturales, y ejercicio que contribuyan a liberar los desechos tóxicos de este gran órgano.

Agua tibia

El agua tibia limpia, acelera el metabolismo y elimina toxinas. Algunas personas argumentan que es ideal justo antes de empezar el día, otros le agregan gotitas de limón. Además, tomar agua tibia, pero sin limón, ayuda a reducir calambres y la acidez estomacal. Añadirle limón, o no, dependerá de la susceptibilidad de la persona a sufrir de acidez.

Desinflámate

Al despertar, se recomienda tomar un vaso de agua antes de desayunar, esto beneficiará al metabolismo después de varias horas de sueño. Además, saltarse el pan, cereales, panqueques, u otra versión de estos hará que el cuerpo retenga más líquido, y el mismo se enfocará más en las proteínas, satisfaciendo el hambre. El huevo, proteína rica en omega 3, estimulará el metabolismo, ideal para comenzar el día.

Probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos, éstos son beneficiosos cuando se ingieren en cantidades suficientes. Agregarlos a la dieta es otra manera de limpiar el colon, debido a que detienen la inflamación y contribuyen a la regularidad; dos elementos de la salud digestiva que se relacionan con el colon.

Se pueden obtener tomando suplementos probióticos, en caso de que así lo sugiera un médico. De igual forma, hay muchos alimentos ricos en probióticos, tal como yogur, encurtidos, y otros alimentos procesados.

Infusiones de té

Las infusiones de manzanilla, menta y jengibre funcionan excelentemente para la digestión, en especial si lo hace directamente con estas plantas. Deje reposar durante 10 minutos en agua caliente, cuele y beba estos tés por lo menos una vez al día, por lo general una hora después de comer. Además, el té es ideal para relajarse y tomar pausa en un día agitado.

¡A moverse!

Aumentar la frecuencia cardíaca significa un mejor flujo sanguíneo. Esto, a su vez, ayudará al cuerpo a eliminar toxinas. No es tan necesario ir al gimnasio para empezar a moverse. Lo ideal es acelerar el ritmo cardíaco, sudar un poco, e incrementar su disposición para subir de nivel al día siguiente.

De no haber mejora después de haber hecho lo expuesto anteriormente, se recomienda ir con el gastroenterólogo. Asimismo, evite realizarse limpiezas (no naturales) si su doctor no lo ha recomendando. Y de necesitarse, asegúrese que el personal sea reconocido, esté certificado, y que utilice un equipo desechable.

