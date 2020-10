Sacan a una mujer a empujones de un autobús tras escupir a pasajero

octubre 26, 2020 - 1:06 pm

Presuntamente, el pasajero agredido por la mujer, la habría molestado de alguna manera, razón por la que ella terminó escupiéndole en la cara

Luego de escupirle a un pasajero, una mujer fue arrojada desde un camión del servicio llamado TransLink en Vancouver, Canadá.

Presuntamente, el pasajero agredido por la mujer, la habría molestado de alguna manera, razón por la que ella terminó escupiéndole en la cara. La mujer no usaba cubrebocas ni momentos antes ni después de la agresión, aunque puede escucharse que alguien dice la palabra «repugnante» antes del suceso. Se desconoce si fue el mismo sujeto que arroja a la mujer del autobús el que dijo la palabra.

Según recoge el medio Vancuver Sun, la policía ya está al tanto del hecho, y presuntamente el lunes, tendrá avances en la investigación de la agresión. Asimismo, trascendió que la mujer podría enfrentar cargos criminales por su acción, ya que escupir a otra persona está castigado en el código penal canadiense.

En el video que se publicó en la red social TikTok, tras la agresión, el sujeto se levanta de su asiento, utilizando cubrebocas, y da un empujón a la mujer, que cae hacia afuera del camión, cayendo en la acera.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.



So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe