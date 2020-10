octubre 15, 2020 - 10:56 am

Yolanda Pantin (Caracas, 1954) es una reconocida escritora y poeta venezolana.

Formó parte del grupo poético «Tráfico» y ganó reconocimientos como el Premio Fundarte de Poesía, la prestigiosa Beca Guggenheim y el Premio Poetas del Mundo Latino “Víctor Sandoval”, entre otros. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano y portugués.

La poetisa venezolana Yolanda Pantín ha sido galardonada este jueves con la XVII edición del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca de Granada, a raíz de los votos emitidos «por mayoría» por parte del jurado.

Sus componentes han destacado a la ganadora por haber desarrollado un largo y profundo viaje por los distintos recursos del discurso poético, desde su «inicial exploración» en la poesía conversacional en los lenguajes de la sentimentalidad.

Presentamos a continuación una breve selección de poemas de Yolanda Pantin:

De «La quietud»

Yo soy otra

He aceptado la invitación a viajar.

En el auto,

el paisaje pasa demasiado rápido.

Raspa al oído

la música sorda que el interior repele.

Atravesamos el país sin detenernos,

apenas para orinar o para beber un trago de agua

en las gasolineras.

El verano castiga gris y estático,

como el cielo.

Conversaciones banales distraen el asedio

de las horas muertas.

Levantamos las tiendas

a la orilla de un río ancho y cenegoso.

Las aves chillan al alzar el vuelo.

Me acerco al río

como Narciso al estanque.

Las aguas turbias no reflejan mi rostro.

Yo he soñado con esto.

(la herida ha sanado sobre la carne muerta)

De «Los Bajos Sentimientos»

Un hombre está sentado ante otro hombre.

El uno con terror dirige la mirada al cielo raso.

El otro se concentra en el cielo de la boca.

El uno siente un miedo profundo de sufrir

y así lo expresa:“me lastima lo que hace”.

No podemos decir que el otro lo ha escuchado,

sin embargo murmura tal vez para sí mismo:

“Si extirpo la raíz lo habré salvado, pero duele”.

De «La canción fría»

Las ciudades invisibles

Escribir sobre el amor

los ojos calmos de Verona

-poesía eres tú-

Imaginar una ciudad invisible como ella

reflexionar sobre la muerte y la fotografía

Ser fiel y atento

a todo lo que en ella se niega suspicazmente

tácita y oblicua recordar

-sobre todo-

que aquello que se ama no existe

Sólo veía una carretera polvorienta

“como el calor me sofocaba dije basta

y me senté de cara a la ventana

para refrescar mi cabeza que tiritaba

al igual que una onza de gelatina

Con el hilo del sudor

hice un collar

para apretarme el cuello

además

las noches eran tristes

y rojas

tanto

que me dediqué a soñar con lo ojos abiertos

Sólo veía una carretera polvorienta

Eran noches nostálgicas

Te dije ahógame

y como no había cuerda

y el hilo en el cuello era invisible

juraste amor eterno

me hiciste una escena de celos

Luego lloramos en voz baja

para no despertar a los niños”



De “Poemas del escritor”

El escritor está solo

El escritor está solo

solo ante él

solo ante el mundo

solo ante la persona que ama

Esto último lo aterra

“¿cómo solo?”

Trata de poner en orden sus pensamientos

-la persona amada tiene los ojos color miel-

El escritor tiene un gran miedo

“¿qué diferencia este amor del otro?”

-la persona amada lo mira desde el fondo de sus ojos-

El escritor está aterrado

El amor blande su arma contra un niño

F. Reyes

Con información de Literariedad y Prodavinci