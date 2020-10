Bravos se desquita de Dodgers y queda a un triunfo de la Serie Mundial

octubre 16, 2020 - 10:04 am

El dominicano Marcell Ozuna soltó dos jonrones por los Bravos de Atlanta, que aplastaron 10-2 a Dodgers de Los Ángeles, y acarician la Serie Mundial.

Los Braves, que no avanzan al Clásico de Otoño desde 1999, tomaron ventaja de 3-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras pagarles con la misma moneda a los Dodgers, que los habían apabullado 15-3 el miércoles.

El derecho novato Bryse Wilson, quien debutó en Postemporada, superó en el duelo a Kershaw, tres veces premiado con el Cy Young, pero que sufrió otro episodio de su lamentable trayectoria en Playoffs.

Atlanta buscará asegurar su boleto al Clásico de Otoño este viernes. Ozuna sumó cuatro imparables y empujó cuatro carreras. El duelo estaba empatado 1-1 cuando los Braves anotaron seis veces en la sexta entrada.

