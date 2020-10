Angie Patricia Cuero, candidata de Miss Universe Colombia: Un lunar la hace única e inolvidable (Video)

octubre 9, 2020 - 1:46 pm

Angie Patricia Cuero, candidata de Miss Universe Colombia, dará mucho de que hablar por su extraodinaria belleza y, claro está, por el lunar en su rostro que la hace única y no permite que pase desapercibida.

El diario digital La FM.com señala sobre ella: «La joven de 18 años fue elegida como Miss Valle del Cauca y dice que las críticas destructivas las ha usado para empoderarse más. La organización de Miss Universe Colombia presentó el segundo grupo de candidatas del certamen de belleza, entre las que fue elegida Angie Patricia Cuero Reina, de 18 años, como la representante del departamento del Valle del Cauca.

La joven nacida en Buenaventura, mide 1.81 metros de altura y estudia Investigación Judicial en la ciudad de Cali, ha participado en reinados locales y se ha preparado en diferentes academias de modelaje.

Angie Patricia es una joven afro que quiere dejar en alto el nombre de su departamento, pero además demostrar que el bullying que recibió de niña por un lunar que tiene en el rostro, le sirvió para empoderarse como mujer y hoy hacer de este una virtud.

“Me dicen que el lunar es feo, que no tengo las capacidades para entrar a este reinado. Yo me siento hermosa por mi lunar, muchos lo ven como un defecto, pero yo como una virtud que Dios me ha dado”, expresó la joven en una entrevista con Jay Alarcon TV.