¡Bombazo! Revelan porJLo confiesa por qué se casó con Marck Anthony

octubre 22, 2020 - 12:59 pm

El libro True Love de JLo cuenta el motivo por el que la cantante decidió casarse con Marc Anthony, y es que el despecho que le dejó el rompimiento con el actor Ben Affleck provocó que la mujer tomara una decisión precipitada.

La artista cuando estaba unida sentimentalmente con el cineasta pensó: “creí que nos comprometeríamos el uno con el otro para siempre”, pero al separarse, la ruptura le causó gran dolor. “Fue mi primera angustia real; sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Y cuando me di cuenta de que no iba a tener la familia de cuento de hadas que quería, bueno, fue cuando realmente comencé a desmoronarme”.

En consecuencia, la decisión de casarse con el salsero, la tomó en un momento difícil, creyendo que con él si estaría unida para siempre. El romance de la modelo con el intérprete de Flor pálida comenzó tres días después de que se interrumpiera su boda con el guionista, según la obra escrita. Cabe recordar, Marc Anthony y Lopez tuvieron una amistad mucho antes del romance de la actriz con Affleck.

“Y ese fue el momento en que Marc reapareció en mi vida. Marc y yo habíamos sido amigos durante varios años. Trabajamos juntos en algunas canciones y cantamos un dúo para mi primer disco, titulado No Me Ames (Don’t Love Me). Desde el principio, nunca fue un secreto que le agradaba”, externó “La diva del bronx”.

“Pensamos que aquí era donde se suponía que todo conducía, que estábamos destinados a terminar juntos”, aseguró JLo con respecto a compositor.

Asimismo, la multifacética añadió: “Toda la angustia y el dolor de mi reciente ruptura no pudo haber sido en vano, ¿verdad? Tal vez tuve que pasar por lo malo para poder terminar con la persona con la que debía estar todo el tiempo”.

La bailarina concluyó el tema, que sin duda deja con la quijada abierta a más de uno, debido a que confiesa que no fue el amor precisamente lo que la unió al cantante sino un despecho.

Jennifer relató que “necesitaba creer en algo” tras tener el corazón roto por la separación con Ben Affleck, por lo que: “Cuando Marc estuvo allí, cuando me encontró con su gran sonrisa, su corazón en la manga y sus brazos abiertos de par en par, estaba más que feliz de dejarme caer en ellos”.

Noticia al Día con información de la revista Ronda