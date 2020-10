Boda del actor Armando Torrea causó más de 100 infectados por covid-19

octubre 20, 2020 - 10:40 am

Más de 100 personas han dado positivo por covid-19 en Mexicali (México) tras asistir a principios de octubre a la boda del actor de telenovelas Armando Torrea y Laura Pérez, hija de un empresario inmobiliario, según informó el periódico El Universal, citando al secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico.

Lea también: Daniel Elbittar:“No tengo moral para decir esto, pero no salgan” (+Video)

El repunte de casos de coronavirus se debió a que durante la celebración, a la que acudieron alrededor de 300 personas, no se cumplieron medidas de protección para evitar contagios.

«No hubo protocolos», señaló Rico. En particular, los invitados no usaron mascarillas durante la fiesta y en el establecimiento no había sanitizantes. Tampoco se tomó la temperatura de los convidados ni se respetó el distanciamiento social. Además, se sobrepasó el número de invitados, que estaba limitado a 50 personas.

Rico advirtió que tanto el Gobierno municipal como el estatal están analizando el cierre de negocios durante las próximos días para frenar el aumento de casos activos que registra Mexicali, cuyo número ascendió hasta los 219.

Entre tanto, la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado investigará al salón donde se celebró la boda por incumplir las reglas.

La boda de Torrea y Pérez inicialmente estaba programada para abril, pero fue aplazada hasta el 3 de octubre debido a la pandemia de coronavirus.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT