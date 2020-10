Blanca García: Omar Vizquel estuvo detenido cinco días por violencia

octubre 14, 2020 - 3:45 pm

La aún esposa de Omar Vizquel, Blanca García aseguró en entrevista que el exgrandeliga estuvo cinco días detenido en una cárcel del condado de Sammamish en los Estados Unidos por uno de los abusos físicos que sufrió en su matrimonio con Vizquel.

En entrevista con el periodista Vladimir Villegas, publicado este miércoles, Blanca de Vizquel ofreció más detalles de los abusos que sufrió en los 10 años de relación con el exbeisbolista. “Terminé mi matrimonio porque me empecé a documentar y me di cuenta que era más común de lo que me hubiese gustado enterarme (…) Hay dos partes de la historia, pero yo sí asumí mi responsabilidad”, señaló.

En la misma entrevista, Blanca estuvo acompañada de su psiquiatra, Aisquel Machado, quién explicó que en los casos de violencia doméstica, la víctima no busca ayuda porque “cuando se vaya la policía va a ser peor”.

Por su parte, la oficina de prensa del exgrandeliga aseguró que Vizquel «nunca ha estado preso por eso».

García acusó al exgrandeliga de violencia doméstica a través de un video el 6 de octubre, razón por la que actualmente se encuentran en proceso de divorcio.

La primera esposa del pelotero venezolano, Nicole Vizquel, defendió a su exesposo este viernes 9 de octubre, luego de haber sido acusado por su actual pareja de violencia doméstica: «Es un padre ejemplar para nuestros hijos y a pesar de nuestro divorcio, en todo momento ha estado presente ofreciéndole apoyo y compañía a nuestra familia».

