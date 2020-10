Billie Eilish estrenará un documental sobre su vida y el tema de la película de James Bond

octubre 2, 2020 - 12:30 pm

‘Billie Eilish: el mundo está un poco borroso’ se llamará el documental sobre la vida de esta joven artista.

En el audiovisual, la californianade 18 años, contará los momentos que tuvo que pasar durante el tiempo en el que deslumbró con sus primeras composiciones en internet, momentos privados con su familia y detrás de los escenarios, hasta llegar a convertirse en una de las artistas más importantes del momento.

La cantante anunció que este documental se estrenará en febrero del 2021

‘No time to die’, la banda sonora para la película de James Bond

La crisis sanitaria derivada del coronavirus ha hecho que muchos planes hayan tenido que cambiar de forma repentina. Uno de ellos era el estreno de la nueva canción y videoclip de No Time To Die, la canción que constituye el tema central de la nueva película de James Bond y que en esta ocasión recae sobre la voz de Billie Eilish. Hace pocas horas que el clip musical ya está en Youtube y que podemos disfrutar de una de las voces del momento en esta sugerente canción.

Y es que la voz de Billie Eilish tiene un efecto hipnótico. Su música, a nivel estilístico, puede gustar más o menos pero de lo que no cabe duda es del talento vocal de esta joven de tan solo 18 años que ha conseguido triunfar en todo el mundo tras el lanzamiento de Bad Guy.

Cierto es que Billie Eilish cuenta con la ayuda del talentoso de su hermano Finneas con quien compone y produce, desde su propia casa, los temas que luego se convierten en éxitos tan pronto como son lanzamos al mercado.

Pues bien, la joven cantante es quien pone voz a la canción principal de la banda sonora de la nueva película de James Bond, No Time To Die, protagonizada por Daniel Craig y con artistas en el reparto como Rami Malek, Ralph Fiennes y Ana de Armas.

Ser la voz musical de una de las películas del agente 007 es todo un privilegio del que pueden presumir un grupo reducido de cantantes. Adele, Sam Smith, Tina Turner… son solo unos de los pocos que fueron elegidos con este cometido.

Billie Eilish ha comentado que “es increíble formar parte de esto. Es un gran honor tener la posibilidad de componer el tema principal de una película que forma parte de una saga tan legendaria.”

Su hermano Finneas, por su parte, ha añadido que “escribir el tema principal para una película de Bond es algo que hemos soñado toda nuestra vida. No existen conexiones más memorables entre el mundo de la música y del cine que temas como Goldfinger o Live And Let Die . Tenemos mucha suerte de participar en una franquicia tan legendaria. Larga vida a 007”.

El videoclip de la canción mezcla imágenes de Billie Eilish cantando con un micrófono bajo una luz tenue en una habitación oscura, y algunas escenas de la película que se estrenará en cines el próximo 12 de noviembre.

La Vanguardia