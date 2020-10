Bebé enmantillado video y creencias de los partos velados

octubre 8, 2020 - 4:42 pm

Muchas son las creencias que se le adjudican a un parto velado o bebé enmantillado por eso consultamos con un especialista sobre estos nacimientos

Días atrás un video sobre el nacimiento de un bebé enmantillado causó revuelo en las redes sociales por tratarse de algo poco frecuente. Y es que mucho se dice sobre este tipo de nacimientos, y en la creencia popular se le atribuye fortuna y bendiciones a un bebé enmantillado, pero ¿de qué trata todo esto? Ante esto Noticia al Día contactó al ginecobstetra zuliano Orlando Boscán para hablar sobre el tema.

“El término se refiere al nacimiento de un bebé envuelto en la bolsa amniótica intacta, o lo que es lo mismo con las membranas ovulares íntegras sin romperse. Las membranas ovulares son las que se encargan de envolver al bebé con el líquido amniótico durante el embarazo. Es una particular forma de nacimiento, en el cual las mencionadas membranas son fuertes o resistentes y pues persisten íntegras a pesar de la extracción del bebé en el nacimiento”, dijo el especialista.

Lo particular de estos partos es que son poco habituales, ya que lo posibilidad es una en miles y esto también tiene su explicación tal como lo detalla el ginecobstetra Orlando Boscán. “Es muy poco frecuente. Estadísticamente se podría decir 1 de cada 50 mil o 60 mil nacimientos. Es más frecuente en embarazos prematuros, ya que son bebés más pequeños y hay que ejercer menos fuerza al momento de la extracción del bebé”, agregó Boscán.

Pese a que no es predecible saber si un bebé nacerá así o no, Boscán precisó que en su labor trayendo niños al mundo, desde que ejerce como ginecobstetra, ha tenido la oportunidad de presenciar el nacimiento de un bebé enmantillado en varias oportunidades. “Si, por supuesto he tenido la oportunidad de presenciarlo en aproximadamente cuatro nacimientos. No, es algo no predecible a menos que como te comenté sea porque es un embarazo pretérmino. En los cuales quizás es más frecuente”, finalizó Boscán.

El ginecobstetra Orlando Boscán tiene a su disposición la cuenta en Instagram @dr.orlandoboscan desde donde asesora todo lo concerniente al embarazo y nacimiento, así como los consejos prácticos de fertilidad y todo sobre la vida del bebé.

Bebé enmantillado: la creencia

Tal como NAD lo publicó días atrás, el video de un bebé enmantillado, en esta era de las cámaras y las redes sociales siempre serán noticia. De ahí, que casi todos hayamos visto ya más de un vídeo de estos nacimientos donde nos fascina por encima de todo, esa calma que el bebé nos demuestra desde su bolsa. Como si no tuviera ganas de atravesar ese velo, deseando quedarse quizá un poco más en ese mundo de paz y equilibrio.

Los bebés enmantillados, tal y como hemos señalado antes no tienen mayores o menores ventajas que otros niños nacidos de forma ordinaria. Los especialistas aseguran que este tipo de nacimiento ni beneficia, ni perjudica. Ahora bien, desde la antigüedad se ha pensado que estos pequeños llegaban “más protegidos” que el resto, y que, por tanto, podían desarrollar unas capacidades fuera de lo normal, cierto o no simplemente se trata de una nueva luz, una nueva oportunidad de vida en el mundo.

Luis Fernando Herrera

Fotos: @dr.orlandoboscan

Noticia al Día