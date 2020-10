Bajar es una acción de amor: Monseñor Azuaje en la eucarístia de La Chinita

octubre 31, 2020 - 5:40 pm

Bajar es una acción de amor y es un gesto de Dios al enviar a su hijo… la nueva cultura no hace construir la fraternidad y eso es lo que hace la Virgen, propiciar el encuentro…. Ella quiso ser encontrada por una persona humilde hace más de 300 años.Así lo dijo el Arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje, durante la eucarístia previa a la bajada de la Virgen de la Chinita.

«Esta bajada la debemos contextualiza en un momento de mucha angustia por la pandemia del COVID-19, tapada nuestra cara sin poder expresar el gozo que nos da la alegría de la bajada, la pandemia ha demostrado que lo que nos une es la fragilidad», afirmó.

«La pandemia nos recuerda que estamos hechos de polvo, que solos no podemos, que este virus ha roto…, es un giro que ha demostrado que hay personas que no pueden quedarse en su egoísmo, hoy nos salvamos todos, o nadie se salva es un reto, en el cambio de mentalidad, ejemplo de esto no los dan los médicos y operadores de salud».

Durante la eucaristía en honor a la Patrona de los zulianos dedicó palabras de agradecimiento a los profesionales de la salud.

«Gracias a los profesionales de la salud por las circunstancias que todos sabemos y gracias a los médicos que sirven a pesar de no tener todos los insumos e instrumentos, les recordamos que la Virgen es la campeona de la salud y les acompaña», destacó.

De igual manera mencionó la felicidad y alegría de los zulianos al saber que un médico venezolano sea ahora beato y haya pisado el territorio del Zulia.

«Nos da esperanza que sea un médico, un servidor de la salud, que haya sido considerado como beato de la iglesia, el beato José Gregorio Hernández Cisneros, quien estuvo en el Zulia y participó en las eucaristías, hoy nos alegramos que un santo venezolano haya pisado nuestra tierra».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día