Bab Bunny debuta en los premios Billboard Music Awards

¿Será que regresaron en un momento oportuno los Billboard Music Awards? 🤔⁣ ⁣ 😷 Esta noche se celebran unos #Billboard Music Awards que tradicionalmente ocurren entre marzo y abril, pero por la #COVID19 fueron atrasados hasta esta noche, sin ofrecer mayores detalles sobre cómo será la dinámica desde el Dolby Theater, en Los Ángeles. ⁣ ⁣ 🎧 Cabe destacar que el período de postulaciones fue desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020, por lo que están ausentes la mayoría de los artistas que han “pegado” en este #2020 😔 con #PostMalone liderando las nominaciones, seguido de Lil Nas X y #BillieEilish. ⁣ ⁣ 🐰 Mientras siguen debatiendo si #BadBunny merecía o no el premio a “compositor del año” otorgado por la ASCAP, él sigue ganando terreno en el mercado anglosajón gracias a su segundo álbum #YHLQMDLG, y luego de participar en el Savage x Fenty Show de #Rihanna le toca debutar en los #BBMAS 🕺 ⁣ ⁣ 🧨 #BTS se presenta en este escenario por tercer año consecutivo, mientras que #DojaCat, Demi Lovato, Sia, Alicia Keys y John Legend también están entre los performers. ⁣ ⁣ 📲 Los BBMAS se caracterizan por procurar ser un poco más vanguardistas, y por ello abrieron tres categorías para que el público votara a través de #TikTok. ⁣ ⁣ ¿Sintonizarás esta icónica ceremonia de la #CoolturaPop? ⚡️