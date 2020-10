Arrestan a 14 personas que formaron “parranda” en Los Haticos

octubre 18, 2020 - 12:46 pm

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), detuvieron la madrugada de este sábado a 14 personas por celebrar una fiesta, con música a todo volumen, consumiendo bebidas alcohólicas, en una casa ubicada en el sector Siete Puertas de Los Haticos parroquia Cristo de Aranza municipio Maracaibo.

La aprehensión se llevó a cabo luego que los individuos incumplieran con el decreto Nacional N° 6.519 en el que se suspenden las fiestas populares y todo tipo de actividades culturales o festivas, debido al estado de alarma por la Covid-19.

Los infractores quedaron identificados como Youbelin Urdaneta (18), Geilin Rosell (21), Andreina Portillo (20), Lisbeth Bozo (33), María Cacique (18), Yusleny Paz (18), Ender Corona (18), Jhon Gallardo (18), Osman Sánchez (18), Andry Reyes (21), César Almarza (18), Keivis Sánchez (22), Juan Zambrano (18) y José Urdaneta (19); en el sitio se incautó un DVD, una planta de sonido y una corneta, el procedimiento fue puesto a disposición de la Fiscalía 13 del Ministerio Público.

Desde la Dirección del Cpbez se hace un llamado a la ciudadanía a entender la gravedad del Covid-19, no es posible que algunos ciudadanos no comprendan lo delicado del asunto, así mismo informan que continuarán combatiendo y previniendo el coronavirus, aplicando todo el peso de la ley a aquellos que no cumplan con las medidas y normas sanitarias vigentes.

Prensa Cpbez