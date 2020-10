López: "Hay venezolanos que nos están haciendo la vida de cuadritos"

octubre 30, 2020 - 8:23 am

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció la noche de este jueves que los índices de inseguridad se han elevado en la entidad de la que es regente y en Kennedy, esto lo atribuye a la presencia de venezolanos en el territorio colombiano, que a su juicio se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. «Se que es un dolor de cabeza para todos, es un problema de seguridad, lo reconocemos desde el principio tanto en Kennedy, como en Bogotá, tenemos un problema serio y es particular y es un dolor muy grande por lo que pasó…, hay dos tasas que nos tienen adoloridos porque no hemos podido hacer que mejoren, sino que han empeorado y se refieren al homicidio, en Bogotá ha crecido el 1% y en Kennedy el 4%, y ahí temas de criminalidad, yo no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos», destacó la burgomaestre colombiana.

Aseguró que en Bogotá son 14 indicadores los que miden y de ellos 12 han mejorado, pero dos de ellos y uno se refiere al homicidio se han elevado este año.

Resaltó la necesidad de traer a Migración Colombia y señaló que los inmigrantes que vayan a su país a delinquir deben ser deportados de inmediato.

«Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente, sin contemplación», sugirió López.

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 30, 2020

