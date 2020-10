Al menos cuatro muertos y 120 heridos en Turquía tras el terremoto en el mar Egeo: En Grecia también se sintió

octubre 30, 2020 - 10:23 am

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa de Turquía y las islas griegas del Egeo este viernes 30 de octubre.

Al menos cuatro personas han muerto y otras 120 han resultado heridas en Esmirna por el potente terremoto que sacudió las costas de Turquía y a las islas griegas del Egeo, según dieron a conocer las autoridades turcas de desastres.

Las autoridades turcas declararon que hay gente atrapada bajo los escombros en la ciudad de Esmirna.

BREAKING – TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA