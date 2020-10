AD conmemora hoy el natalicio de CAP, expresidente de Venezuela

octubre 27, 2020 - 10:40 am

Este martes, militantes del partido Acción Democrática, recuerdan a Carlos Andrés Pérez, quien fuera presidente de Venezuela en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993).

Carlos Andrés o CAP, nació un 27 de octubre de 1922 en Rubio, estado Táchira.

Su primer mandato es conocido como la etapa de la «Venezuela Saudita» debido al flujo de petrodólares que ingresaron por la exportación del petróleo venezolano como consecuencia del embargo árabe de crudo.

Tomando en cuenta la alta producción petrolera​ y la inflación acumulada del dólar estadounidense,​ la bonanza petrolera de este período podría ser la segunda mayor que Venezuela registró en su historia,​ después a la recibida por el militar Hugo Chávez.​ En el año 1977, el PIB per cápita de Venezuela tuvo su máximo histórico, según los datos del INE y BCV, registrados por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Desde entonces, el PIB per cápita no ha vuelto a crecer de forma estable por un largo período de tiempo (más de 10 años).3

Su segundo mandato se inicio con una economía endeudada con más de 6.500 millones de dólares en cartas de crédito a vencerse en julio de 1989 lo que obligó a tomar medidas económicas estrictas a los pocos días de su ascenso que provocó la protesta conocida como el Caracazo, estuvo marcado por privatizaciones de empresas públicas y escándalos de corrupción que culminarían con su destitución como presidente, ante la declaración de procedencia de antejuicio de mérito por parte de la Corte Suprema de Justicia acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación.

Tanto los escándalos de corrupción, como el Caracazo fueron utilizados como argumento primero por Hugo Chávez y luego por Hernán Grüber Odremán para realizar dos intentos de golpe de Estado, el primero ocurrido el 4 de febrero liderado por Hugo Chávez y el segundo ocurrido el 27 de noviembre de 1992 liderado por Hernán Gruber Odremán, respectivamente.

Al ser separado de sus funciones por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1993​ por el delito de malversación de fondos públicos, se convirtió en el único presidente en ejercicio en la historia de Venezuela en ser destituido por una acción judicial.

#27Oct Hoy conmemoramos el natalicio del expresidente Carlos Andrés Pérez, a lo largo de sus gobiernos siempre busco garantizar una economía fuerte y estable, permitiendo así alcanzar estándares de vida nunca antes vistos en la historia venezolana. #ADelante pic.twitter.com/0oADguVGwF — Acción Democrática (@ADemocratica) October 27, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Wikipedia