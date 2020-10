A Tom Dumoulin lo venció el cansancio y se retiró de la Vuelta a España

octubre 28, 2020 - 12:29 pm

El ciclista holandés Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) no tomará la salida de la 8ª etapa de la Vuelta a España este miércoles y abandona la ronda española «por cansancio».

«Al inicio de la Vuelta ya me sentía cansado y la sensación sigue. No tiene sentido seguir porque podría lastrar mi próxima temporada. Dejar la Vuelta no es lo mejor, pero creo que es la buena elección», afirmó el ciclista, de 29 años, en un comunicado de su equipo.

«Cada día seguíamos como iba con su cansancio y éste aumentaba. A pesar de esto, desempeñó un importante papel en el equipo e hizo un buen trabajo», aseguró el director del equipo Merijn Zeeman.

Dumoulin, séptimo clasificado en el pasado Tour de Francia, ha decido dar por finalizada su temporada y centrarse en la próxima campaña.

La Vuelta a España disputa este miércoles su 8ª etapa entre Logroño y el inédito alto de Moncalvillo, de 164 km, con un alto de segunda categoría y llegada en uno de primera, con rampas de hasta el 14%.

