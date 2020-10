A la escudería Alfa Romeo no le quedó otra que renovar a Raikkonen tras su espectacular salida en Portugal

octubre 30, 2020 - 11:04 am

El equipo de Fórmula 1 Alfa Romeo ha confirmado antes del Gran Premio de Emilia Romaña, decimotercera prueba del campeonato, la continuidad del piloto finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi la próxima temporada.

Raikkonen, que cumplió 41 años este mes, disputará su decimonovena temporada en la categoría reina tras extender su contrato con Alfa Romeo, que mantiene por tercera campaña consecutiva a sus dos pilotos.

El finlandés, que firmó un espectacular inicio de carrera en el último Gran Premio, en Portugal, continuará en el equipo con el que se estrenó en Fórmula 1 en 2001, entonces como Sauber, y del que destaca esa «atmósfera única» que le motiva para «seguir adelante» en su carrera.

🎙️Kimi "Alfa Romeo Racing ORLEN is more than a team to me, it is like a second family. The unique atmosphere of this team is what gives me that extra motivation to keep going in what will be my 19th season in the sport. 1/2 pic.twitter.com/PQ8JPBfCw2