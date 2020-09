Er Conde del Guácharo sobre la nueva forma de humor

septiembre 29, 2020 - 7:14 pm

Er Conde del Guácharo expresó su opinión sobre las nuevas generaciones de humoristas que usan TikTok e Instagram. “Yo no me veo haciendo TikTok”

Muchos consideran que es mejor el humor de la vieja escuela que la comedia actual que se basa en hacer reír a través de videos cortos en las plataformas TikTok y Reels de Instagram.

El humorista criollo Benjamín Rausseo mejor conocido “Er Conde del Guácharo” dio su punto de vista sobre este género en la actualidad.

“Yo tengo una gran admiración por este generación de muchachos”, dijo Er Conde, a modo de broma, agregó: “Yo soy el más joven de los cómicos viejos y el más viejo de los cómicos jóvenes”.

Seguidamente insistió en que muchos de estos adultos jóvenes tienen gran talento al igual que los humoristas de la vieja escuela: “Los vi nacer pero hay que entender que esa es otra generación, lo respeto pero yo no me veo haciendo TikTok, no es que no me guste eso, un día de estos lo voy a hacer, es que yo soy un artista de colección”.

Por último, como consejo a los que están en el mundo de comedia digital les sugirió que estudien mucho y busquen lecturas para que tengan información que los conduzcan a mejores chistes.

