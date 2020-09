Wawrinka fue eliminado en Roma por el jugador más joven del torneo

septiembre 15, 2020 - 8:41 pm

El suizo Stan Wawrinka fue eliminado este martes 15 de septiembre en la primera ronda del Masters 1000 de Roma por el joven italiano Lorenzo Musetti, 249 jugador mundial, en dos sets, por 6-0, 7-6.

Totalmente desconocido en el primer set, el triple vencedor de torneos del Grand Slam, 17 de la ATP, se despertó cuando iba perdiendo por 2-0 en la segunda manga, pero era demasiado tarde para recuperar el control del partido.

Musetti, el más joven jugador del torneo masculino, nació en 2002, el año en que Wawrinka daba sus primeros pasos en el circuito profesional.

Como Rafael Nadal, Stan Wawrinka renunció a la mini gira estadounidense que incluía el torneo de Cincinnati y el US Open, ante el riesgo del coronavirus.

Su única competición desde la reanudación tras seis meses de pausa ligados a la pandemia del coronavirus, fue un torneo Challenger (segunda división de la ATP), ganado en Praga, sobre tierra batida.

En otros partidos, el argentino Federico Coria, hermano del que fuera finalista de Roland Garros en 2004 Guillermo Coria, superó la primera ronda, en una jornada en la que sus compatriotas Facundo Bagnis y Guido Pella fueron eliminados.

A stunner in Rome!

🇮🇹Lorenzo Musetti defeats Wawrinka to pick up his 1st tour-level win!#IBI20 pic.twitter.com/uPG3kvULN8

— Tennis TV (@TennisTV) September 15, 2020