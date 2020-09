Venezuela Unida presentó candidatos a la AN de cara a las parlamentarias

septiembre 24, 2020 - 12:37 pm

La tarde de este jueves 24 de septiembre , dirigentes del partido político Venezuela Unida, José Brito y el diputado Luis Parra informaron que presentaron sus candidatos por la alianza. «Somos la rebelión de las regiones y vamos apostar al camino democrático. El camino es democrático por eso vamos a las elecciones el 6-D» dijo.

Son más de 500 candidatos que van a participar por esta alianza

«Seremos indios más no pendejos. Respetamos la idea de un gobierno diferente pero nos dimos cuenta de los robos y la corrupción. Nos hicimos una promesas No callar , no claudicar, y no rendirnos». Queremos un proceso de diálogo y estabilidad para el pueblo que sufre esta crisis.

«No se conforman con el bloqueo. Que indolentes, que incapaces, que inmaduros no merecen. ustedes son la negación como seres humanos».

«Estamos dispuestos a retomar la asamblea y apostar a la vía electoral. La oposición extremista es la negación . No están conectados con la realidad del país. Pretenden presionarlas con sanciones pero estamos decidimos. Ponemos primero a Venezuela y por eso vamos a acudir a todas las elecciones posibles», expresó Brito.

«Vamos a las parlamentarias luego a las regionales después a las municipales y a las presidenciales.

«El 6 de diciembre vamos a votar. No tengo la duda que Venezuela Unida va dar mucho de qué hablar. Esta elección se trata para plantarnos a lo que hoy son gobierno y decirle que deben abrir las puertas. Un país dividido no avanza, no cambia».

El diputado Luis Parra en su intervención manifestó que estamos enviando un mensaje a todos los venezolanos arriba la rebelión de las regiones. la oposición no es privatizada y le vamos a decir que la oposición en Venezuela es plural.

«Hoy estamos presentándole a Venezuela una plataforma para el cambio en el país. Muchos diputados saldrán elector en nombre de la rebelión de las regiones del 6-D. Organización, calle y votos. No vamos a sostener una mentira y no vamos a apoyar ninguna sanción que afecte al pueblo», refirió.

«Durante años recibimos chantajes para mantener una supuesta unidad que era para enriquecerse», resaltó Parra.

El diputado Parra destacó que «Cometimos otro gran error en no participar en las elecciones y no vamos a volver a hacerlo. la Constitución establece que cada cinco años debemos renovar la Asamblea Nacional con elecciones. Algunos quieren que nada cambie pero nosotros vamos a cumplir con la Constitución.

Parra recordó que desviaron las promesas que hicieron cuando el pueblo los eligió para la Asamblea Nacional. El pueblo no está sujeto a chantajes sino a su conciencia. Tenemos un compromiso con el electorado del país. Cómo vamos a trabajar con el problema de la crisis, eso tiene que salir de ahí del Parlamento. Debemos elegir una Junta Directiva que sea útil para las necesidades del pueblo».

#EnVideo 📹 | José Brito, candidato por Alianza Venezuela Unida: Nosotros no nos ponemos una capucha como aquellos irresponsables cuando van a dialogar con el gobierno, nosotros lo hacemos de frente #MaduroVictoriosoEnLaONU pic.twitter.com/fZ7nxEzwLm — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 24, 2020

Ernestina García

Noticia al Día