Venezuela no recibe ingresos de la industria petrolera desde octubre de 2019

septiembre 3, 2020 - 11:40 am

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reveló este miércoles 2 de septiembre, en un fragmento de su programa Con El Mazo Dando, que el Gobierno hace “milagros” para administrar el país, pues sostuvo que no recibe ingresos de la industria petrolera desde octubre de 2019, producto del bloqueo de Estados Unidos.

“El Presidente no lo dice, o yo no lo he escuchado decirlo, pero Venezuela no recibe ingresos formales de la industria petrolera creo, que desde el mes de octubre. ¿Y cómo hace? Milagros, administrar de lo poco que ingresa por distintas vías”, confesó Cabello en su espacio televisivo.

A juicio del también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, “estamos parados ante sanciones y bloqueos, ante amenazas del imperio más poderoso de todo los tiempos”.

VTV