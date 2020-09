Van Aert gana la quinta etapa del Tour y Alaphilippe pierde el maillot amarillo

septiembre 2, 2020 - 2:52 pm

Vuelco en el Tour de Francia: el francés Julian Alaphilippe perdió el maillot amarillo por una sanción, en favor del británico Adam Yates, tras el final de la quinta etapa ganada al esprint por el belga Wout Van Aert, este miércoles 2 de septiembre en Privas.

Alaphilippe pasó por la línea de meta en el grupo de cabeza y al mismo tiempo que el vencedor. Desconcertado, supo rápidamente en la zona de protocolo que iba a recibir una sanción de tiempo, prevista por el reglamento por un avituallamiento no autorizado cerca de meta.

Penalizado con 20 segundos, el francés cayó en la clasificación, ahora comandada por Yates, quien hasta el momento marchaba segundo a 4 segundos.

Alaphilippe se mostró contrariado luego de conocer la sanción. «Es una decisión oficial del jurado, por lo que no puedo hacer nada», declaró a France Télévisions a pie de podio.

«Si es así, no hay problema. Mañana me levantaré y no se hable más», añadió el líder del Deceuninck. ¿Piensa en recuperar el maillot que vestía desde el final de la 2ª etapa el domingo? «Ya veremos», respondió.

«Hubiera preferido no ponerme el maillot amarillo de esta manera», reaccionó Adam Yates, que viste esta prenda por primera vez en su carrera. El británico estuvo a punto de vestirlo tras la accidentada llegada a Chalet Reynard en el Tour-2016, pero Chris Froome lo conservó por una decisión del jurado ese mismo día, luego de correr unos metros sin bicicleta en el Mont Ventoux.

«Estaba en el bus de mi equipo cuando me han llamado para el podio», explicó el británico de la escuadra Mitchelton, quien a los 28 años cuenta con un cuarto puesto en la clasificación general de 2016 como su mejor resultado en el Tour.

Este giro imprevisto sorprendió al Tour al término de una etapa «muy larga y aburrida con un final muy nervioso», según el resumen de Alaphilippe. Con un desenlace idéntico al de la víspera, es decir, con triunfo para el conjunto Jumbo.

Todo le sale bien a la formación neerlandesa: al día después del esprint en montaña ganado por el esloveno Primoz Roglic, Van Aert fue el más fuerte en el esprint técnico y complicado disputado en las calles de Privas.

Invencible en agosto, cuando ganó la Strade Bianche y sobre todo la Milán-San Remo, el excampeón del mundo de ciclocrós no dio ninguna opción al neerlandés Cees Bol, conducido magníficamente por su equipo.

No breakaway on the 5th stage but a nervous final stretch saw 🇧🇪 @WoutvanAert win a 2nd @letour stage.

The Yellow Jersey passes from Julian Alaphilippe to @AdamYates7 🇬🇧

🔊 Get the sound on and enjoy the stage 5 highlights!#TDF2020 pic.twitter.com/vdbGJKqKyj

— Tour de France™ (@LeTour) September 2, 2020