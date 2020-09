Un 5 de septiembre nacieron: Nicanor Parra, Jesse James, Freddie Mercury y Walter Martínez

septiembre 5, 2020 - 12:05 am

Nicanor Parra, es un poeta, matemático y físico chileno cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana.

Considerado el creador de la antipoesía, es para muchos críticos y autores connotados, tales como Harold Bloom, Niall Binns oRoberto Bolaño, el mejor o uno de los mejores poetas de Occidente. El mayor de la Familia Parra —cantera de connotados artistas y músicos de la cultura chilena— ha recibido el Premio Nacional de Literatura (1969) y el Premio Miguel de Cervantes(2011), entre otras distinciones.

Tiene seis hijos, entre ellos Catalina, Colombina y Juan de Dios. La primera es artista visual, mientras que Colombina y Juan de Dios, conocido en los círculos artísticos como Barraco Parra, son músicos.

Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, incluyendo el inglés, francés, sueco, ruso, checo, finlandés y portugués. Entre sus traductores anglosajones figuran reconocidos escritores, tales como Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, William Carlos Williams, Thomas Merton, Denise Levertov y W.S. Merwin, entre otros.

El poeta es un gran admirador de la obra de William Shakespeare y en particular de Hamlet.

Su primer trabajo, Cancionero sin nombre (1937), estuvo fuertemente influenciado por Romancero gitano (1928) de García Lorca. A partir de 1938, y especialmente durante su viaje a Estados Unidos en 1943, conoció la obra de Walt Whitman, quien pese a tener una escritura seria, grandilocuente y narcisista, alejada a sus pretensiones, fue un referente para Parra durante aquella época, tanto por su tono relajado como por sus exploraciones con el verso libre. De estas lecturas de Whitman surgieron en Estados Unidos sus veinte «Ejercicios retóricos». Unos años más tarde, durante su estancia en Inglaterra, entre 1949 y 1952, conoció la obra de T. S. Eliot (de quien criticó su tono profético), W. H. Auden, Ezra Pound, William Blake, John Donne, el psicoanálisis de Sigmund Freud, las películas de Charles Chaplin, el particular humor de Franz Kafka y a los surrealistas. A lo anterior debe agregarse su relación de amistad con varios beatniks de la generación beat, y su conocimiento del arte pop propio de artistas como Andy Warhol. Todo esto le fue revelando nuevas técnicas en el manejo del verso, una consciencia acerca de su oficio como poeta, y la maduración de una voz más prosaica, distante e irónica.

Para el caso particular de La cueca larga (1958), un reconocimiento a la poesía popular, el autor reconoció su influencia en el Martín Fierro de José Hernández. En el caso de sus Artefactos (1972), una de sus influencias fue una obra temprana de su contemporáneo Roberto Matta, anterior a los años 1950. Parra también reconoce entre sus influencias el dadaísmo de Marcel Duchamp desde sus viajes a Estados Unidos en los años 1960, y considera su obra como neodadaísta y neokitsch.

Jesse Woodson James, fue un forajido estadounidense y el integrante más famoso de la banda de asaltantes James-Younger. Asesinado a traición, se convirtió en una figura legendaria del Viejo Oeste.

La proximidad de la Guerra Civil estadounidense pronto ensombreció la vida de los James. Misuri era en ese momento un Estado de frontera entre el Norte y el Sur de los Estados Unidos. Desatada la guerra, Jesse James y su hermano Frank se unieron en 1862 a la guerrilla sudista de William C. Quantrill. La guerra civil devastó Misuri y fue determinante en la vida posterior de Jesse James.

Acabada la Guerra Civil estadounidense, James se rindió a los soldados de la Unión, pero retomó las armas (1866). La Banda James-Younger, formada por él, su hermano Frank, los tres hermanos Younger (Cole, Jim y Bob) y los Miller (Clell y Ed), adquirió notoriedad por la audacia de sus asaltos a bancos y a trenes. Desde la formación de la banda, Jesse James asumió el rol de jefe del grupo. La banda pronto se hizo muy conocida en Estados Unidos. Hasta tal punto llegó su fama que el gobierno estadounidense llegó a contratar una agencia de detectives, la Agencia Pinkerton, con el único fin de capturarlos. En 1875, varios hombres de Pinkerton tiraron una bomba en su casa, pero no estaban ahí Jesse ni su hermano Frank: la explosión terminó matando a un hermanastro.

Un año después del incidente de la bomba, la banda protagonizó un ataque durísimo contra Northfield, otro pequeño pueblo del Lejano Oeste, habitado por descendientes de inmigrantes suecos. Pero las cosas no salieron bien para los forajidos, que fueron repelidos a tiros por la población. La banda no pudo recuperarse del golpe, pues, salvo Jesse y Frank (que lograron huir a Nashville, Tennesse), todos murieron o fueron apresados por las autoridades y enviados a presidio. Jesse y su hermano formaron una nueva banda, la James Band, mientras su cabeza era tasada en 10.000 dólares.

Finalmente, el 3 de abril de 1882, Jesse James fue asesinado de un tiro por la espalda a manos de Robert Ford, un miembro de su banda, quien junto a su hermano Charlie había pactado con el gobernador el cobro de la recompensa a cambio de entregar o matar al conocido forajido.

Freddie Mercury, fue un cantante, compositor y músico británico de origen parsi e indio conocido por haber sido el fundador y vocalista de la banda de rock Queen.

Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Somebody to Love», «Don’t Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love», «Innuendo» o «We Are the Champions». Además de la actividad con la banda, en losaños ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988), este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Murió de una bronconeumonía complicada por el sida el 24 de noviembre de 1991, solo dos días después de comunicar oficialmente que padecía esta última enfermedad. En 2006, la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos sesenta años. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que Classic Rock, al año siguiente, lo consideró el mejor cantante de rock de la historia. Por su parte, Allmusic definió a Mercury como «uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock». Una encuesta hecha por The Sun, que pretendía encontrar al «Máximo dios del rock», situó a Mercury en el puesto número uno. Recientemente un grupo de científicos confirmó que Freddie Mercury tenía una voz única y superior. Era capaz de emplear sub-armónicas. Una técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar. Los estudios sugieren también que, Mercury redujo el rango de su voz cuando cantó Ópera, por temor a que sus fans no reconocieran su voz.

Walter Ignacio Martínez, es un dramaturgo y escritor uruguayo. Firma sus obras simplemente como Ignacio Martínez.

Escribió más de setenta libros para niños y jóvenes, más de 30 obras teatrales para niños y adultos y ocho libros para adultos. En 1993 fue redactor responsable de la revista cultural INTER NOS, de salida mensual, publicación de los funcionarios del CASMU. Fue redactor responsable de la revista «El Tomate Verde» durante más de 10 años, hasta 2009, columnista en el semanario El Popular y miembro de REMES (Red Mundial de Escritores en Español), Poetas del Mundo, y la IWA (International Writers Association). Presidió la organización ecologista REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay. Ahora integra la Comisión de Cultura de la central sindical PIT-CNT y dirige la editorial «Primero de Mayo» en ese organismo sindical.

En 1996 fundó «Ediciones del Viejo Vasa» donde publica la mayoría de sus textos. Además ha publicado en otras editoriales como Ediciones de la Banda Oriental, Tupac Amaru Ediciones (TAE), Editorial Fin de Siglo, Editorial Sirio, entre otros.

Su faceta más conocida es la de escritor de libros para niños, vocación que inició en los años setenta y que se fue plasmando con los años hasta ser uno de los autores para niños de referencia en Uruguay. Como parte de su compromiso con la niñez uruguaya y la educación recorre cientos de escuelas anualmente, realizando talleres de lectura y escritura y compartiendo con niños y niñas y jóvenes en todo el Uruguay.

En 2007 fue el encargado de leer la proclama ante la presencia de Bush en Uruguay ante más de 70 mil personas.

En 2010 presentó su obra «El bosque de mis libros» a un concurso del Banco Interamericano de Desarrollo y obtuvo el primer lugar en categoría «Obra de teatro para niños». Fue elegido para su representación por el grupo teatral del Banco en Washington.

Noticia al Día/Agencias