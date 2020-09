Tres maneras espectaculares de hacer el arroz con leche

septiembre 29, 2020 - 10:28 am

Clásico, saludable, y glotón, las formas de hacer arroz con leche son diferentes, dependen de lugares y gustos, pero, en todos los casos, se trata de una receta simple.

En lo referente a postres tradicionales no puede faltar el arroz con leche clásico. Un dulce que se hace con ingredientes muy sencillos y se puede comer tanto caliente como frío, dependiendo de los gustos. El arroz con leche es el postre casero por excelencia y acompaña a los venezolanos en las tardes de conversaciones con la tía, la prima, la vecina o la amiga que hacía tiempo que no visitaba pero se dejó caer de repente por la casa.

Y aunque la receta tradicional es la preferida, existen versiones tanto similares como distintas de este dulce, la forma de preparar el arroz con leche varía de lugar a lugar. Es un postre que se come en muchas partes del mundo, no solo en países de Latinoamérica, sino hasta en el viejo continente, como en España, que suele aromatizarse con limón y canela. Incluso en Asía, continente que dio origen a este platillo.

Entre las diferentes formas está la básica, esa que preparan en todos lados y que no requiere de muchos ingredientes. Lo complejo del arroz con leche clásico, es, aunque no lo parezca, su facilidad. Los materiales a usar son tan pocos y su elaboración tan sencilla que, bien hecho, no siempre queda. Para hacerlo se requiere:

½ de arroz blanco

1 litro de agua

3 ½ tazas de leche

2 rollos de canela

½ taza de azúcar

1 cucharada de ralladura de limón

1 pizca de sal

Canela molida

Lo primero es cocinar el arroz agregando una taza de agua y dejar hervir por al menos 7 minutos hasta que el arroz esté blando y casi seco. Luego, añadir las tres tazas y media de leche, los rollos de canela y la cucharada de ralladura de limón. Dejar cocinar, a fuego lento, por 10 minutos más.

Una vez pasado ese tiempo, se retiran los rollos de canela para agregar la media taza de azúcar y la pizca de sal. Nuevamente, se deja cocinar por unos 20 minutos, revolviendo frecuentemente hasta que esté cremoso. Po último, se deja enfriar y se decora con canela molida antes de servir.

Arroz con leche saludable

Otra forma de preparar el delicioso platillo es con leche de coco en lugar de la normal, y con azúcar de coco, convirtiéndolo en un postre que, según Kiwilimón, es completamente saludable. Para realizar esta receta, algo diferente, pero igual de exquisita, se necesita tener a mano los siguientes ingredientes:

1 taza de arroz integral

1 taza de agua

2 rollos de canela

1 cucharadita de vainilla

3 tazas de leche de coco

¼ de taza de azúcar de coco

1 cucharada de ralladura de limón verde

1 cucharada de ralladura de limón amarillo

El primer paso es agregar la taza de arroz integral. Seguidamente, se añade la taza de agua, los rollos de canela y la cucharada de esencia de vainilla. Se deja cocinar por 15 minutos y, luego de esto, se incorporan las tres tazas de leche de coco, con la azúcar de coco y la ralladura de limón, tanto verde como amarillo.

El arroz se debe cocinar por 15 minutos más y luego es necesario dejarlo enfriar. Para decorar, este receta utiliza una fresa o frambuesa, una hoja de menta y se esparce canela molida alrededor.

Arroz con dulce de leche

La tercera manera de hacer arroz con leche es una para los que no se empalagan con cualquier cosa, y para los amantes del dulce de leche. Es una receta comúnmente usada en Argentina y, considerablemente, más dulce que la clásica. Para hacerla se requiere:

100 gr de Arroz

400 ml de leche

50 gr de azúcar

100 gr de dulce de leche

1 Cucharadita de canela

1 cucharada de ralladura de limón

Para iniciar, según la receta de Cookpad, hay que verter la leche en una cacerola y agregar la ralladura de limón, y los 50 gramos de azúcar antes de ponerla al fuego. Luego de esto, se deja hervir a fuego intenso, y se añade el arroz. Una vez hecho esto se debe dejar hervir de nuevo, y seguidamente, bajar el fuego al mínimo para dejar cocinar hasta que el arroz luzca espeso.

Lo que sigue es añadir el dulce de leche con el arroz aún caliente y dejar enfriar. Antes de servir, se puede decorar con canela molida y con una galleta. De acuerdo al gusto de cada persona, se puede llevar a la nevera para comerlo helado, sobre todo en climas calurosos como el de la ciudad del sol amado.

