Toronto sobrevive en dos prórrogas y Clippers a un paso de clasificar

septiembre 10, 2020 - 12:16 pm

Bordeando la eliminación en dos prórrogas, los Toronto Raptors forzaron este miércoles 9 de septiembre el séptimo partido en su serie contra los Boston Celtics, mientras los Clippers derrotaron a los Nuggets y están a un paso de clasificar a las primeras finales del Oeste de su historia.

Los Raptors, vigentes campeones de la NBA, volvieron a manejar mejor un final dramático ante los Celtics y vencieron se impusieron por 125-122, igualando 3-3 su semifinal de la Conferencie Este en Disney World.

Un triple de OG Anunoby, canasto y tres tiros libres también de Norman Powell y enceste de Kyle Lowry en los finales del juego llevaron a los canadienses al séptimo y definitivo partido el viernes.

El ganador de esta eliminatoria jugará en la final de la Conferencia Este contra Miami Heat, que el martes 8 eliminó sorpresivamente a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, el mejor equipo de la temporada regular.

«Simplemente ganar», dijo un exhausto Lowry, de 34 años. «Fuimos dos equipos duros jugando duro. Teníamos que ganar el partido. Era ganar o irse a casa».

Lowry fue la figura del quinteto canadiense, jugando 53 minutos y consiguiendo 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

How can one not respect Kyle Lowry? #WeTheNorth

El base estuvo escoltado en la ofensiva por Powell, con 23 tantos saliendo de la banca, y Fred Van Vleet con 21 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Por los Celtics destacaron Jaylen Brown con 31 puntos y 16 rebotes, Jayson Tatum con 29 tantos y 14 capturas y Marcus Smart con un triple-doble de 23 unidades, 11 rebotes y 10 asistencias.

El choque llegó igualado hasta el último cuarto, en el que Boston recuperó el liderato 89-88 con un triple de Tatum. El partido se fue a tiempo extra al concluir el período regular empatado a 98.

Dos tiros libres de Powell en los minutos finales fueron contrarrestados por otros dos de Brown por Boston y el juego se fue empatado a 106 ya un segundo tiempo adicional.

Encestes de Tatum y Daniel Theis dieron una primera ventaja a Boston pero las acciones decisivas de Anunoby, Powell y Lowry le dieron el vital triunfo a Toronto.

«Tuvimos muchas oportunidades pero vamos al séptimo partido y está bien. Confiamos mucho en nosotros», avisó Brown.

Los Raptors persiguen el sueño de revalidar su primer título de NBA ganado el año pasado y los Celtics quieren llegar a sus terceras finales de conferencia en las últimas cuatro temporadas.

Con Kawhi Leonard rozando el triple doble, Los Ángeles Clippers superaron de nuevo a los Denver Nuggets por 96 a 85 y se colocaron con ventaja 3-1, a una sola victoria de avanzar a la primera final de conferencia en sus 49 años de historia.

Los Nuggets, por su parte, también necesitan de una hazaña récord. Para sobrevivir están obligados a remontar un 3-1 en contra ante los Clippers, un logro que consiguieron en la primera ronda ante los Utah Jazz pero que ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado repetir en los mismos playoffs.

30 PTS / 11 REB / 9 AST / 4 STL / 2 BLK@kawhileonard became the second player in #NBAPlayoffs history to lead both teams in points, rebounds, assists, blocks, and steals. pic.twitter.com/nMX0CfoLxq

— LA Clippers (@LAClippers) September 10, 2020