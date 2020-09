Thiago Alcantara da positivo a COVID-19

septiembre 29, 2020 - 2:33 pm

El futbolista hispano-brasileño Thiago Alcantara del Liverpool dio positivo a COVID-19, informó este martes el club inglés a través de sus redes sociales.

El exjugador del Bayern ya está cumpliendo la cuarenta bajo supervisión médica. El español deslumbró en su debut con los Reds al completar 75 pases completos, y generar hasta un penalti contra el Chelsea.

«El club tiene, y seguirá cumpliendo, todos los protocolos relacionados con el COVID-19 y Thiago permanecerá en autoaislamiento durante el periodo de tiempo requerido», mencionaron a través de su cuenta de Twitter.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.